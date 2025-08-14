Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 августа

Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОДНО ЦЕЛОЕ
|VLG
|1100
|20 000 000
|249 408
|18 182
|-28
|2
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
|VLG
|1800
|18 000 000
|224 467
|10 000
|-
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|500
|18 000 000
|224 467
|36 000
|-18
|4
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|2000
|17 000 000
|211 997
|8 500
|-28
|5
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|750
|13 000 000
|162 115
|17 333
|-29
|86 000 000
|1 072 453
Предстоящий уикенд вновь не ознаменуется кассовыми новинками проката.
Единственной премьерой недели, которой удастся преодолеть рубеж сборов в 15 млн рублей, должен стать мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG). Проект демонстрирует не самый высокий уровень предпродаж, но длительное отсутствие анимации в прокате и высокий уровень продакшена могут обеспечить новинке 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
14.08.2025 Автор: Георгий Романов