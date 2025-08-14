Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 августа

Предстоящий уикенд вновь не ознаменуется кассовыми новинками проката.

Единственной премьерой недели, которой удастся преодолеть рубеж сборов в 15 млн рублей, должен стать мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG). Проект демонстрирует не самый высокий уровень предпродаж, но длительное отсутствие анимации в прокате и высокий уровень продакшена могут обеспечить новинке 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.



Фото: кадр из фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ

14.08.2025 Автор: Георгий Романов