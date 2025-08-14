top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 августа


Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОДНО ЦЕЛОЕ VLG 1100 20 000 000 249 408 18 182 -28
2 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ VLG 1800 18 000 000 224 467 10 000 -
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 500 18 000 000 224 467 36 000 -18
4 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ AK 2000 17 000 000 211 997 8 500 -28
5 АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ CP 750 13 000 000 162 115 17 333 -29
  86 000 000 1 072 453  

Предстоящий уикенд вновь не ознаменуется кассовыми новинками проката.

Единственной премьерой недели, которой удастся преодолеть рубеж сборов в 15 млн рублей, должен стать мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG). Проект демонстрирует не самый высокий уровень предпродаж, но длительное отсутствие анимации в прокате и высокий уровень продакшена могут обеспечить новинке 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ

14.08.2025 Автор: Георгий Романов