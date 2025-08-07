top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 августа


Главной новинкой уикенда должна стать комедия «Атель-Матель»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОДНО ЦЕЛОЕ VLG 1200 29 000 000 354 393 24 167 -25
2 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ AK 2000 27 000 000 329 952 13 500 -24
3 АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ CP 2000 20 000 000 244 409 10 000 -
4 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 500 17 000 000 207 748 34 000 -21
5 ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ CAO 2000 16 000 000 195 527 8 000 -
6 НЕ ОДНА ДОМА 2 AK 900 11 000 000 134 425 12 222 -32
  120 000 000 1 466 455  

Новинки предстоящего уикенда не смогут удивить кинотеатры высокими сборами.

Российская комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP) с Яном Цапником, вероятнее всего, претендует на старт в районе 17-20 млн рублей. Это даст новинке возможность побороться за попадание первую тройку чарта.

Также в десятку лучших должна пробиться третья часть франшизы ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Впрочем, судя по предпродажам, новинка довольно сильно уступит предшественникам и освоит около 15 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ

