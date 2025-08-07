Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 августа

Главной новинкой уикенда должна стать комедия «Атель-Матель»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОДНО ЦЕЛОЕ
|VLG
|1200
|29 000 000
|354 393
|24 167
|-25
|2
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|2000
|27 000 000
|329 952
|13 500
|-24
|3
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|2000
|20 000 000
|244 409
|10 000
|-
|4
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|500
|17 000 000
|207 748
|34 000
|-21
|5
|ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
|CAO
|2000
|16 000 000
|195 527
|8 000
|-
|6
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|900
|11 000 000
|134 425
|12 222
|-32
|120 000 000
|1 466 455
Новинки предстоящего уикенда не смогут удивить кинотеатры высокими сборами.
Российская комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP) с Яном Цапником, вероятнее всего, претендует на старт в районе 17-20 млн рублей. Это даст новинке возможность побороться за попадание первую тройку чарта.
Также в десятку лучших должна пробиться третья часть франшизы ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Впрочем, судя по предпродажам, новинка довольно сильно уступит предшественникам и освоит около 15 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 июля – 3 августа
07.08.2025 Автор: БК