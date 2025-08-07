Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 августа

Новинки предстоящего уикенда не смогут удивить кинотеатры высокими сборами.



Российская комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP) с Яном Цапником, вероятнее всего, претендует на старт в районе 17-20 млн рублей. Это даст новинке возможность побороться за попадание первую тройку чарта.



Также в десятку лучших должна пробиться третья часть франшизы ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Впрочем, судя по предпродажам, новинка довольно сильно уступит предшественникам и освоит около 15 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ

07.08.2025 Автор: БК