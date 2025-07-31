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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 июля – 3 августа


Лидерство в прокате должен захватить хоррор «Одно целое»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОДНО ЦЕЛОЕ VLG 1000 37 000 000 471 638 37 000 -
2 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ AK 1700 30 000 000 382 409 17 647 -
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 600 18 000 000 229 446 30 000 -30
4 НЕ ОДНА ДОМА 2 AK 1000 15 000 000 191 205 15 000 -35
5 РЫЖАЯ СОНЯ CAO 1500 13 000 000 165 711 8 667 -
  113 000 000 1 440 408  

В самом начале августа отечественный прокат ждет небольшая встряска – сразу три новинки могут привлечь внимание широкой аудитории.

Лидером среди них видится фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG) с Дэйвом Франко и Элисон Бри. Проект крайне ожидаем целевой аудиторией и при хорошем сарафане может повторить успехи такого аналога как ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ. Хоррор, премьера которого состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс», должен освоить в районе 35-40 млн рублей.

Отечественная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK) претендует на внимание семейной аудитории. У фильма неплохой уровень предпродаж, который может вылиться в сборы около 30 млн рублей за четыре дня проката.

Американское фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ (CAO), судя по предварительным цифрам, не хватает звезд с неба, но записать 12-15 млн рублей на свой счет в дебютный уикенд ему вполне по силам. 

Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ

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31.07.2025 Автор: БК