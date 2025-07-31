Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 июля – 3 августа

В самом начале августа отечественный прокат ждет небольшая встряска – сразу три новинки могут привлечь внимание широкой аудитории.

Лидером среди них видится фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG) с Дэйвом Франко и Элисон Бри. Проект крайне ожидаем целевой аудиторией и при хорошем сарафане может повторить успехи такого аналога как ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ. Хоррор, премьера которого состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс», должен освоить в районе 35-40 млн рублей.

Отечественная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK) претендует на внимание семейной аудитории. У фильма неплохой уровень предпродаж, который может вылиться в сборы около 30 млн рублей за четыре дня проката.

Американское фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ (CAO), судя по предварительным цифрам, не хватает звезд с неба, но записать 12-15 млн рублей на свой счет в дебютный уикенд ему вполне по силам.



Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ

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