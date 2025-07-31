Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 июля – 3 августа

Лидерство в прокате должен захватить хоррор «Одно целое»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОДНО ЦЕЛОЕ
|VLG
|1000
|37 000 000
|471 638
|37 000
|-
|2
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|1700
|30 000 000
|382 409
|17 647
|-
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|600
|18 000 000
|229 446
|30 000
|-30
|4
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|1000
|15 000 000
|191 205
|15 000
|-35
|5
|РЫЖАЯ СОНЯ
|CAO
|1500
|13 000 000
|165 711
|8 667
|-
|113 000 000
|1 440 408
В самом начале августа отечественный прокат ждет небольшая встряска – сразу три новинки могут привлечь внимание широкой аудитории.
Лидером среди них видится фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG) с Дэйвом Франко и Элисон Бри. Проект крайне ожидаем целевой аудиторией и при хорошем сарафане может повторить успехи такого аналога как ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ. Хоррор, премьера которого состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс», должен освоить в районе 35-40 млн рублей.
Отечественная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK) претендует на внимание семейной аудитории. У фильма неплохой уровень предпродаж, который может вылиться в сборы около 30 млн рублей за четыре дня проката.
Американское фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ (CAO), судя по предварительным цифрам, не хватает звезд с неба, но записать 12-15 млн рублей на свой счет в дебютный уикенд ему вполне по силам.
Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ
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31.07.2025 Автор: БК