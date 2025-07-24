Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 июля

Предстоящий уикенд вновь обещает быть скудным на кассовые новинки, поэтому верхние строчки чарта снова займут холдоверы.

Единственной премьерой, которой удастся покорить рубеж сборов в 15 млн рублей, должна стать отечественная комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK).

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ

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24.07.2025 Автор: БК