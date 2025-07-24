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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 июля


«Герои анекдотов» станут лучшей новинкой недели

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЛАГИАТОР AK 2000 25 000 000 320 677 12 500 -24
2 НЕ ОДНА ДОМА 2 AK 1200 24 000 000 307 850 20 000 -22
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 700 24 000 000 307 850 34 286 -18
4 ГЕРОИ АНЕКДОТОВ AK 1700 17 000 000 218 061 10 000 -
  90 000 000 1 154 438  

Предстоящий уикенд вновь обещает быть скудным на кассовые новинки, поэтому верхние строчки чарта снова займут холдоверы.

Единственной премьерой, которой удастся покорить рубеж сборов в 15 млн рублей, должна стать отечественная комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK). 

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ

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24.07.2025 Автор: БК