Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 июля

«Герои анекдотов» станут лучшей новинкой недели
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЛАГИАТОР
|AK
|2000
|25 000 000
|320 677
|12 500
|-24
|2
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|1200
|24 000 000
|307 850
|20 000
|-22
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|700
|24 000 000
|307 850
|34 286
|-18
|4
|ГЕРОИ АНЕКДОТОВ
|AK
|1700
|17 000 000
|218 061
|10 000
|-
|90 000 000
|1 154 438
Предстоящий уикенд вновь обещает быть скудным на кассовые новинки, поэтому верхние строчки чарта снова займут холдоверы.
Единственной премьерой, которой удастся покорить рубеж сборов в 15 млн рублей, должна стать отечественная комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK).
Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ
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24.07.2025 Автор: БК