Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 июля

Предстоящий уикенд обещает стать самым слабым в году для официального кинопроката. Cудя по предпродажам премьерных релизов, в лидерах останутся холдоверы во главе с музыкальной комедией ПЛАГИАТОР (AK).

Из все новинок лишь российская комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) должна преодолеть планку сборов в 10 млн рублей и записать на свой счет порядка 12-14 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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17.07.2025 Автор: БК