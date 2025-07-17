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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 июля


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЛАГИАТОР AK 2000 30 000 000 383 779 15 000 -29
2 НЕ ОДНА ДОМА 2 AK 2000 27 000 000 345 401 13 500 -28
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 1000 22 000 000 281 438 22 000 -32
4 НЕЙРОБАТЯ NMG 1000 13 000 000 166 304 13 000 -
  92 000 000 1 176 922  

Предстоящий уикенд обещает стать самым слабым в году для официального кинопроката. Cудя по предпродажам премьерных релизов, в лидерах останутся холдоверы во главе с музыкальной комедией ПЛАГИАТОР (AK). 

Из все новинок лишь российская комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) должна преодолеть планку сборов в 10 млн рублей и записать на свой счет порядка 12-14 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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17.07.2025 Автор: БК