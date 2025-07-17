Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 июля

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЛАГИАТОР
|AK
|2000
|30 000 000
|383 779
|15 000
|-29
|2
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|2000
|27 000 000
|345 401
|13 500
|-28
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|1000
|22 000 000
|281 438
|22 000
|-32
|4
|НЕЙРОБАТЯ
|NMG
|1000
|13 000 000
|166 304
|13 000
|-
|92 000 000
|1 176 922
Предстоящий уикенд обещает стать самым слабым в году для официального кинопроката. Cудя по предпродажам премьерных релизов, в лидерах останутся холдоверы во главе с музыкальной комедией ПЛАГИАТОР (AK).
Из все новинок лишь российская комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) должна преодолеть планку сборов в 10 млн рублей и записать на свой счет порядка 12-14 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР
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17.07.2025 Автор: БК