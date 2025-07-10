Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 июля

За лидерство в прокате поборется «Плагиатор»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЛАГИАТОР
|AK
|2200
|45 000 000
|572 155
|20 455
|-
|2
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|2000
|42 000 000
|534 011
|21 000
|-38
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|1000
|30 000 000
|381 437
|30 000
|-40
|4
|ХИЩНЫЕ ТВАРИ
|VLG
|800
|25 000 000
|317 864
|31 250
|-
|5
|МАТЕРИАЛИСТКА
|VLG
|500
|20 000 000
|254 291
|40 000
|-45
|162 000 000
|2 059 758
Главной новинкой уикенда, несомненно, должна стать музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). Фильм Антона Мегердичева демонстрирует уверенный уровень предпродаж, поэтому старт в районе 40-50 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.
Еще одна крупная новинка уикенда – австралийский хоррор ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG) с Джаем Кортни – может заинтересовать поклонников жанра. Скорее всего, релиз освоит порядка 20-30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР
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10.07.2025 Автор: БК