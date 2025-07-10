Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 июля

Главной новинкой уикенда, несомненно, должна стать музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). Фильм Антона Мегердичева демонстрирует уверенный уровень предпродаж, поэтому старт в районе 40-50 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.



Еще одна крупная новинка уикенда – австралийский хоррор ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG) с Джаем Кортни – может заинтересовать поклонников жанра. Скорее всего, релиз освоит порядка 20-30 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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10.07.2025 Автор: БК