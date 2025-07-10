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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 июля


За лидерство в прокате поборется «Плагиатор»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЛАГИАТОР AK 2200 45 000 000 572 155 20 455 -
2 НЕ ОДНА ДОМА 2 AK 2000 42 000 000 534 011 21 000 -38
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 1000 30 000 000 381 437 30 000 -40
4 ХИЩНЫЕ ТВАРИ VLG 800 25 000 000 317 864 31 250 -
5 МАТЕРИАЛИСТКА VLG 500 20 000 000 254 291 40 000 -45
  162 000 000 2 059 758  

Главной новинкой уикенда, несомненно, должна стать музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). Фильм Антона Мегердичева демонстрирует уверенный уровень предпродаж, поэтому старт в районе 40-50 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей. 

Еще одна крупная новинка уикенда – австралийский хоррор ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG) с Джаем Кортни – может заинтересовать поклонников жанра. Скорее всего, релиз освоит порядка 20-30 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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10.07.2025 Автор: БК