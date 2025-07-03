Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 июля

Первый июльский уикенд не окажется богат на большое количество новинок. Главные надежды кинотеатры возлагают на семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK) с Миланой Хаметовой в главной роли. Проект претендует на старт в районе 60-70 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты и, скорее всего, не смогут преодолеть планку сборов в 15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

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03.07.2025 Автор: БК