Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 июля

Главной новинкой уикенда должна стать «Не одна дома 2»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|2000
|65 000 000
|831 202
|32 500
|-
|2
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|1500
|57 000 000
|728 900
|38 000
|-24
|3
|МАТЕРИАЛИСТКА
|VLG
|800
|38 000 000
|485 934
|47 500
|-35
|4
|БАЛЕРИНА
|AK
|500
|13 000 000
|166 240
|26 000
|-46
|173 000 000
|2 212 276
Первый июльский уикенд не окажется богат на большое количество новинок. Главные надежды кинотеатры возлагают на семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK) с Миланой Хаметовой в главной роли. Проект претендует на старт в районе 60-70 млн рублей за четыре дня проката.
Остальные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты и, скорее всего, не смогут преодолеть планку сборов в 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2
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03.07.2025 Автор: БК