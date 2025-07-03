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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 июля


Главной новинкой уикенда должна стать «Не одна дома 2»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕ ОДНА ДОМА 2 AK 2000 65 000 000 831 202 32 500 -
2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 1500 57 000 000 728 900 38 000 -24
3 МАТЕРИАЛИСТКА VLG 800 38 000 000 485 934 47 500 -35
4 БАЛЕРИНА AK 500 13 000 000 166 240 26 000 -46
  173 000 000 2 212 276  

Первый июльский уикенд не окажется богат на большое количество новинок. Главные надежды кинотеатры возлагают на семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK) с Миланой Хаметовой в главной роли. Проект претендует на старт в районе 60-70 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты и, скорее всего, не смогут преодолеть планку сборов в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

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