Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня

Последний уикенд месяца не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах останутся холдоверы НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO) и МАТЕРИАЛИСТКА (VLG), которые в отсутствие конкуренции должны показать умеренное падение относительно прошлого уикенда.

Все три главные премьеры недели – хоррор РИТУАЛ (VLG), семейная комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI) и экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK) – рассчитаны на узкие зрительские сегменты и, скорее всего, заработают порядка 17-22 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

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26.06.2025 Автор: БК