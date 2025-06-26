Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|1800
|75 000 000
|952 744
|41 667
|-27
|2
|МАТЕРИАЛИСТКА
|VLG
|850
|55 000 000
|698 679
|64 706
|-41
|3
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|VLG
|2000
|24 000 000
|304 878
|12 000
|-37
|4
|БАЛЕРИНА
|AK
|1500
|24 000 000
|304 878
|16 000
|-47
|5
|ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА
|AK
|1000
|20 000 000
|254 065
|20 000
|-
|6
|РИТУАЛ
|VLG
|800
|19 000 000
|241 362
|23 750
|-
|7
|МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ
|NKI
|1500
|18 000 000
|228 659
|12 000
|-
|8
|АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
|NKI
|2000
|15 000 000
|190 549
|7 500
|-43
|250 000 000
|3 175 813
Последний уикенд месяца не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах останутся холдоверы НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO) и МАТЕРИАЛИСТКА (VLG), которые в отсутствие конкуренции должны показать умеренное падение относительно прошлого уикенда.
Все три главные премьеры недели – хоррор РИТУАЛ (VLG), семейная комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI) и экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK) – рассчитаны на узкие зрительские сегменты и, скорее всего, заработают порядка 17-22 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА
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26.06.2025 Автор: БК