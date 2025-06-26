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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 1800 75 000 000 952 744 41 667 -27
2 МАТЕРИАЛИСТКА VLG 850 55 000 000 698 679 64 706 -41
3 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 VLG 2000 24 000 000 304 878 12 000 -37
4 БАЛЕРИНА AK 1500 24 000 000 304 878 16 000 -47
5 ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА AK 1000 20 000 000 254 065 20 000 -
6 РИТУАЛ VLG 800 19 000 000 241 362 23 750 -
7 МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ NKI 1500 18 000 000 228 659 12 000 -
8 АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ NKI 2000 15 000 000 190 549 7 500 -43
  250 000 000 3 175 813  

Последний уикенд месяца не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах останутся холдоверы НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO) и МАТЕРИАЛИСТКА (VLG), которые в отсутствие конкуренции должны показать умеренное падение относительно прошлого уикенда.

Все три главные премьеры недели – хоррор РИТУАЛ (VLG), семейная комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI) и экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK) – рассчитаны на узкие зрительские сегменты и, скорее всего, заработают порядка 17-22 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

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26.06.2025 Автор: БК