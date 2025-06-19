Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 июня

Главной новинкой уикенда должна стать «Материалистка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАТЕРИАЛИСТКА
|VLG
|1500
|80 000 000
|1 012 658
|53 333
|-
|2
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|1800
|65 000 000
|822 785
|36 111
|-54
|3
|БАЛЕРИНА
|AK
|1500
|50 000 000
|632 911
|33 333
|-48
|4
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|VLG
|2200
|36 000 000
|455 696
|16 364
|-48
|5
|АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
|NKI
|2000
|30 000 000
|379 747
|15 000
|-45
|6
|ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ
|AMDT / PNR
|600
|25 000 000
|316 456
|41 667
|-
|7
|БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ
|CP
|1300
|15 000 000
|189 873
|11 538
|-59
|8
|КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ
|CP
|800
|15 000 000
|189 873
|18 750
|-
|316 000 000
|4 000 000
В постпраздничный уикенд в прокат выйдет довольно много разножанровых новинок, однако преодолеть планку сборов в 15 млн рублей, скорее всего, смогут лишь три релиза.
Главной новинкой недели, несомненно, станет мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG) с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом. У фильма студии A24 хорошие предпродажи, которые могут гарантировать ему старт в районе 70-90 млн рублей.
Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) также демонстрирует внушительные предварительные цифры – правда, в данном случае действует фанатский фактор. Поэтому результат в районе 20-25 млн рублей за четыре дня проката кажется для новинки оптимальным.
Хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP) должен выступить в рамках ожиданий рынка и освоить порядка 15 млн рублей в первую неделю проката.
Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА
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19.06.2025 Автор: БК