top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 июня


Главной новинкой уикенда должна стать «Материалистка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАТЕРИАЛИСТКА VLG 1500 80 000 000 1 012 658 53 333 -
2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 1800 65 000 000 822 785 36 111 -54
3 БАЛЕРИНА AK 1500 50 000 000 632 911 33 333 -48
4 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 VLG 2200 36 000 000 455 696 16 364 -48
5 АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ NKI 2000 30 000 000 379 747 15 000 -45
6 ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ AMDT / PNR 600 25 000 000 316 456 41 667 -
7 БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ CP 1300 15 000 000 189 873 11 538 -59
8 КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ CP 800 15 000 000 189 873 18 750 -
  316 000 000 4 000 000  

В постпраздничный уикенд в прокат выйдет довольно много разножанровых новинок, однако преодолеть планку сборов в 15 млн рублей, скорее всего, смогут лишь три релиза. 

Главной новинкой недели, несомненно, станет мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG) с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом. У фильма студии A24 хорошие предпродажи, которые могут гарантировать ему старт в районе 70-90 млн рублей. 

Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) также демонстрирует внушительные предварительные цифры – правда, в данном случае действует фанатский фактор. Поэтому результат в районе 20-25 млн рублей за четыре дня проката кажется для новинки оптимальным. 

Хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP) должен выступить в рамках ожиданий рынка и освоить порядка 15 млн рублей в первую неделю проката.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 июня

19.06.2025 Автор: БК