Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 июня

В постпраздничный уикенд в прокат выйдет довольно много разножанровых новинок, однако преодолеть планку сборов в 15 млн рублей, скорее всего, смогут лишь три релиза.

Главной новинкой недели, несомненно, станет мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG) с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом. У фильма студии A24 хорошие предпродажи, которые могут гарантировать ему старт в районе 70-90 млн рублей.

Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) также демонстрирует внушительные предварительные цифры – правда, в данном случае действует фанатский фактор. Поэтому результат в районе 20-25 млн рублей за четыре дня проката кажется для новинки оптимальным.

Хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP) должен выступить в рамках ожиданий рынка и освоить порядка 15 млн рублей в первую неделю проката.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

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19.06.2025 Автор: БК