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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 июня


Сразу несколько новинок претендуют на лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАЛЕРИНА AK 2000 85 000 000 1 082 803 42 500 -30
2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 2000 85 000 000 1 082 803 42 500 -
3 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 VLG 2200 65 000 000 828 025 29 545 -
4 АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ NKI 2200 55 000 000 700 637 25 000 -
5 БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ CP 2000 35 000 000 445 860 17 500 -
6 ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ AK 1200 20 000 000 254 777 16 667 -
  345 000 000 4 394 904  

Предстоящий праздничный уикенд будет четырехдневным, поэтому на одной дате можно заметить сразу три крупные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию и претендующие на лидерство. Впрочем, далеко не факт, что они смогут обойти холдовер БАЛЕРИНА (AK), который на второй неделе проката будет все еще силен.

Лучшие предпродажи показывает семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO) с Юрием Стояновым, которая сможет записать на свой счет порядка 80-90 млн рублей.

Сиквелы популярных франшиз ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (VLG) и АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (NKI) по предпродажам пока отстают от конкурента, но вполне могут рассчитывать на 55-65 млн рублей за четыре дня проката. 

Спортивный фильм БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (CP), рассчитанный на мужскую аудиторию, не может похвастаться высоким уровнем событийности, и, скорее всего, освоит около 30-35 млн рублей к концу недели.

Также в топ-10 должна попасть отечественная комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (AK), однако среди такой плотной конкуренции у нее вряд ли получится заработать больше 18-20 млн рублей за уикенд. 

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2

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12.06.2025 Автор: БК