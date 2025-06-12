Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 июня

Предстоящий праздничный уикенд будет четырехдневным, поэтому на одной дате можно заметить сразу три крупные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию и претендующие на лидерство. Впрочем, далеко не факт, что они смогут обойти холдовер БАЛЕРИНА (AK), который на второй неделе проката будет все еще силен.

Лучшие предпродажи показывает семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO) с Юрием Стояновым, которая сможет записать на свой счет порядка 80-90 млн рублей.

Сиквелы популярных франшиз ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (VLG) и АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (NKI) по предпродажам пока отстают от конкурента, но вполне могут рассчитывать на 55-65 млн рублей за четыре дня проката.

Спортивный фильм БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (CP), рассчитанный на мужскую аудиторию, не может похвастаться высоким уровнем событийности, и, скорее всего, освоит около 30-35 млн рублей к концу недели.

Также в топ-10 должна попасть отечественная комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (AK), однако среди такой плотной конкуренции у нее вряд ли получится заработать больше 18-20 млн рублей за уикенд.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2

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