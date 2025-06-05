top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 июня


Лидерство в прокате захватит «Балерина»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАЛЕРИНА AK 2000 120 000 000 1 507 538 60 000 -
2 КРАКЕН CP 500 24 000 000 301 508 48 000 -30
3 СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА AK 1800 21 000 000 263 819 11 667 -39
4 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК CAO 1500 18 000 000 226 131 12 000 -37
5 ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ VLG 1000 15 000 000 188 442 15 000 -46
  198 000 000 2 487 437  

Главной новинкой первого уикенда июня должен стать боевик БАЛЕРИНА (AK) с Аной де Армас. Кинотеатры возлагают на проект большие надежды, однако его уровень предпродаж значительно ниже, чем было у предыдущего фильма франшизы ДЖОН УИК 4. Скорее всего, новинка сможет освоить 100-130 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и, вероятнее всего, не смогут преодолеть отметку сборов в 15 млн рублей по итогу недели. 

Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня

05.06.2025 Автор: БК