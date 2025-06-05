Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 июня

Лидерство в прокате захватит «Балерина»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАЛЕРИНА
|AK
|2000
|120 000 000
|1 507 538
|60 000
|-
|2
|КРАКЕН
|CP
|500
|24 000 000
|301 508
|48 000
|-30
|3
|СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
|AK
|1800
|21 000 000
|263 819
|11 667
|-39
|4
|СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
|CAO
|1500
|18 000 000
|226 131
|12 000
|-37
|5
|ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ
|VLG
|1000
|15 000 000
|188 442
|15 000
|-46
|198 000 000
|2 487 437
Главной новинкой первого уикенда июня должен стать боевик БАЛЕРИНА (AK) с Аной де Армас. Кинотеатры возлагают на проект большие надежды, однако его уровень предпродаж значительно ниже, чем было у предыдущего фильма франшизы ДЖОН УИК 4. Скорее всего, новинка сможет освоить 100-130 млн рублей за четыре дня проката.
Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и, вероятнее всего, не смогут преодолеть отметку сборов в 15 млн рублей по итогу недели.
Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА
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05.06.2025 Автор: БК