Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 июня

Главной новинкой первого уикенда июня должен стать боевик БАЛЕРИНА (AK) с Аной де Армас. Кинотеатры возлагают на проект большие надежды, однако его уровень предпродаж значительно ниже, чем было у предыдущего фильма франшизы ДЖОН УИК 4. Скорее всего, новинка сможет освоить 100-130 млн рублей за четыре дня проката.



Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и, вероятнее всего, не смогут преодолеть отметку сборов в 15 млн рублей по итогу недели.



Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА

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05.06.2025 Автор: БК