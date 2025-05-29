Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня

Сразу несколько новинок претендуют на лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
|CAO
|2000
|45 000 000
|564 263
|22 500
|-
|2
|СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
|AK
|2200
|42 000 000
|526 646
|19 091
|-24
|3
|НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ
|AK
|1500
|40 000 000
|501 567
|26 667
|-
|4
|ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ
|VLG
|1000
|40 000 000
|501 567
|40 000
|-
|5
|ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
|NMG
|1500
|35 000 000
|438 871
|23 333
|-
|6
|КРАКЕН
|CP
|600
|34 000 000
|426 332
|56 667
|-22
|7
|ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
|VLG
|2000
|20 000 000
|250 784
|10 000
|-21
|8
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|CP
|700
|12 000 000
|150 470
|17 143
|-52
|268 000 000
|3 360 502
В отечественном прокате продолжается затишье. Самой амбициозной из новинок пока выглядит отечественная лента СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO). У картины хорошие предпродажи, которые могут вылиться в 45-50 млн рублей по итогу уикенда.
Китайский мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) также демонстрирует неплохие предварительные цифры, поэтому результат в 35-40 млн рублей за четыре дня проката кажется для новинки вполне посильной задачей.
Также в первую пятерку лучших релизов уикенда должен пробиться фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG). Хоррор от создателей ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ демонстрирует схожий с предшественником интерес и, скорее всего, освоит около 40 млн рублей к вечеру воскресенья.
Еще одна анимационная лента ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG) должна сработать на самого юного зрителя, что может дать отличный результат непосредственно 1 июня в День защиты детей. Скорее всего, релиз может рассчитывать на 35 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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29.05.2025 Автор: БК