Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня

В отечественном прокате продолжается затишье. Самой амбициозной из новинок пока выглядит отечественная лента СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO). У картины хорошие предпродажи, которые могут вылиться в 45-50 млн рублей по итогу уикенда.



Китайский мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) также демонстрирует неплохие предварительные цифры, поэтому результат в 35-40 млн рублей за четыре дня проката кажется для новинки вполне посильной задачей.



Также в первую пятерку лучших релизов уикенда должен пробиться фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG). Хоррор от создателей ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ демонстрирует схожий с предшественником интерес и, скорее всего, освоит около 40 млн рублей к вечеру воскресенья.



Еще одна анимационная лента ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG) должна сработать на самого юного зрителя, что может дать отличный результат непосредственно 1 июня в День защиты детей. Скорее всего, релиз может рассчитывать на 35 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

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