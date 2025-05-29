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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня


Сразу несколько новинок претендуют на лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК CAO 2000 45 000 000 564 263 22 500 -
2 СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА AK 2200 42 000 000 526 646 19 091 -24
3 НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ AK 1500 40 000 000 501 567 26 667 -
4 ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ VLG 1000 40 000 000 501 567 40 000 -
5 ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ NMG 1500 35 000 000 438 871 23 333 -
6 КРАКЕН CP 600 34 000 000 426 332 56 667 -22
7 ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» VLG 2000 20 000 000 250 784 10 000 -21
8 В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ CP 700 12 000 000 150 470 17 143 -52
  268 000 000 3 360 502  

В отечественном прокате продолжается затишье. Самой амбициозной из новинок пока выглядит отечественная лента СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO). У картины хорошие предпродажи, которые могут вылиться в 45-50 млн рублей по итогу уикенда. 

Китайский мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) также демонстрирует неплохие предварительные цифры, поэтому результат в 35-40 млн рублей за четыре дня проката кажется для новинки вполне посильной задачей.

Также в первую пятерку лучших релизов уикенда должен пробиться фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG). Хоррор от создателей ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ демонстрирует схожий с предшественником интерес и, скорее всего, освоит около 40 млн рублей к вечеру воскресенья.

Еще одна анимационная лента ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG) должна сработать на самого юного зрителя, что может дать отличный результат непосредственно 1 июня в День защиты детей. Скорее всего, релиз может рассчитывать на 35 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

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29.05.2025 Автор: БК