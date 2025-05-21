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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 мая


«Соловей против Муромца» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА AK 2200 70 000 000 877 743 31 818 -
2 ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» VLG 2000 35 000 000 438 871 17 500 -
3 КРАКЕН CP 600 26 000 000 326 019 43 333 -52
4 В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ CP 1000 24 000 000 300 940 24 000 -51
  155 000 000 1 943 574  

В предстоящий уикенд в отечественном прокате ожидается затишье. Главной новинкой уикенда должна стать семейная картина СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK). Новинка претендует на старт в районе 60-70 млн рублей. 

Анимационная лента ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (VLG), судя по предпродажам, повторит старт другого схожего мультфильма дистрибьютора РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА и запишет на свой счет около 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

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21.05.2025 Автор: БК