Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 мая

«Соловей против Муромца» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
|AK
|2200
|70 000 000
|877 743
|31 818
|-
|2
|ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
|VLG
|2000
|35 000 000
|438 871
|17 500
|-
|3
|КРАКЕН
|CP
|600
|26 000 000
|326 019
|43 333
|-52
|4
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|CP
|1000
|24 000 000
|300 940
|24 000
|-51
|155 000 000
|1 943 574
В предстоящий уикенд в отечественном прокате ожидается затишье. Главной новинкой уикенда должна стать семейная картина СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK). Новинка претендует на старт в районе 60-70 млн рублей.
Анимационная лента ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (VLG), судя по предпродажам, повторит старт другого схожего мультфильма дистрибьютора РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА и запишет на свой счет около 35-40 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
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21.05.2025 Автор: БК