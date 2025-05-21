Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 мая

В предстоящий уикенд в отечественном прокате ожидается затишье. Главной новинкой уикенда должна стать семейная картина СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK). Новинка претендует на старт в районе 60-70 млн рублей.



Анимационная лента ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (VLG), судя по предпродажам, повторит старт другого схожего мультфильма дистрибьютора РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА и запишет на свой счет около 35-40 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

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21.05.2025 Автор: БК