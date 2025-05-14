Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 мая

После двух праздничных уикендов в российском прокате ожидается затишье. Лидером проката останется военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), несмотря на более значительное падение кассы относительно прошлой недели.

За звание лучшей новинки должны будут поспорить две отечественные комедии: ТУДА (NMG) и ОЛЕНЬ (CP). Они должны будут записать на свой счет от 20 до 25 млн рублей за четыре дня проката.

Также порядка 15 млн рублей должен будет добавить в свою копилку мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ (AK), сюжет которого связан с религиозными образами.

Фото: кадр из фильма ТУДА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 мая

14.05.2025 Автор: БК