Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 мая

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|CP
|1500
|80 000 000
|997 258
|53 333
|-56
|2
|КРАКЕН
|CP
|1000
|55 000 000
|685 615
|55 000
|-58
|3
|ГРУППА КРОВИ
|CP
|1200
|30 000 000
|373 972
|25 000
|-59
|4
|ТУДА
|NMG
|1000
|25 000 000
|311 643
|25 000
|-
|5
|ФИНАЛ
|AK
|1800
|22 000 000
|274 246
|12 222
|-57
|6
|ОЛЕНЬ
|CP
|1200
|20 000 000
|249 314
|16 667
|-
|7
|БАТЯ 2. ДЕД
|CP
|500
|20 000 000
|249 314
|40 000
|-62
|8
|ЦАРЬ ЦАРЕЙ
|AK
|1000
|15 000 000
|186 986
|15 000
|-
|267 000 000
|3 328 347
После двух праздничных уикендов в российском прокате ожидается затишье. Лидером проката останется военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), несмотря на более значительное падение кассы относительно прошлой недели.
За звание лучшей новинки должны будут поспорить две отечественные комедии: ТУДА (NMG) и ОЛЕНЬ (CP). Они должны будут записать на свой счет от 20 до 25 млн рублей за четыре дня проката.
Также порядка 15 млн рублей должен будет добавить в свою копилку мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ (AK), сюжет которого связан с религиозными образами.
Фото: кадр из фильма ТУДА
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14.05.2025 Автор: БК