top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 мая


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ CP 1500 80 000 000 997 258 53 333 -56
2 КРАКЕН CP 1000 55 000 000 685 615 55 000 -58
3 ГРУППА КРОВИ CP 1200 30 000 000 373 972 25 000 -59
4 ТУДА NMG 1000 25 000 000 311 643 25 000 -
5 ФИНАЛ AK 1800 22 000 000 274 246 12 222 -57
6 ОЛЕНЬ CP 1200 20 000 000 249 314 16 667 -
7 БАТЯ 2. ДЕД CP 500 20 000 000 249 314 40 000 -62
8 ЦАРЬ ЦАРЕЙ AK 1000 15 000 000 186 986 15 000 -
  267 000 000 3 328 347  

После двух праздничных уикендов в российском прокате ожидается затишье. Лидером проката останется военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), несмотря на более значительное падение кассы относительно прошлой недели.

За звание лучшей новинки должны будут поспорить две отечественные комедии: ТУДА (NMG) и ОЛЕНЬ (CP). Они должны будут записать на свой счет от 20 до 25 млн рублей за четыре дня проката.

Также порядка 15 млн рублей должен будет добавить в свою копилку мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ (AK), сюжет которого связан с религиозными образами.

 

Фото: кадр из фильма ТУДА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 мая

14.05.2025 Автор: БК