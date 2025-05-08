Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 мая

Нет данных о прогнозируемых сборах

На предстоящем уикенде, как и неделю назад, вновь будет сразу четыре выходных дня, однако многочисленным новинкам не удастся подвинуть с вершины чарта холдоверы.



Лучшей из них должна стать спортивная драма ФИНАЛ (AK), рассказывающая о победе российской волейбольной сборной на Олимпиаде 2012 года. Проект имеет сильную патриотическую составляющую, которая должна позволить ему освоить порядка 70 млн рублей.



Военная драма ГРУППА КРОВИ (CP), несмотря на сложную и тяжелую тему, претендует на старт в районе 40-50 млн рублей. Высокий уровень предпродаж говорит о повышенном интересе со стороны целевой аудитории.



Для самого юного зрителя в прокат выйдет отечественный мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO). Судя по всему, новинка продемонстрирует схожие результаты с анимацией МАРАКУДА, которая дебютировала неделю назад, и освоит порядка 40 млн рублей за четыре дня проката.



Помимо этого, в широком прокате после превью-показов появится семейное фэнтези ОЧИ (EXP). Проект студии А24 должен увеличить кассу прошлого уикенда минимум в два раза и записать на свой счет около 35 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ФИНАЛ

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08.05.2025 Автор: БК