Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая

На предстоящем уикенде будет сразу четыре выходных дня, что должно положительно сказаться на результатах всех участников проката.

Лучшая новинка, военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), судя по предпродажам, должна заработать порядка 200 млн рублей, что позволит ей взобраться на вершину чарта.

Сразу три отечественных проекта – СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI), МАРАКУДА (VLG) и ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK) – метят во многочисленную семейную аудиторию. Несмотря на плотную конкуренцию, праздничные дни должны позволить им выработать кассовый потенциал и записать на свой счет от 30 до 80 млн рублей.



Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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01.05.2025 Автор: БК