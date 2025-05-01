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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая


Лидерство в прокате захватит военная драма «В списках не значился»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ CP 2200 200 000 000 2 428 363 90 909 -
2 КРАКЕН CP 1900 120 000 000 1 457 018 63 158 -33
3 СОКРОВИЩА ГНОМОВ NKI 2000 80 000 000 971 345 40 000 -
4 БАТЯ 2. ДЕД CP 1000 65 000 000 789 218 65 000 -31
5 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ AK 2200 60 000 000 728 509 27 273 3
6 МАРАКУДА VLG 1500 40 000 000 485 673 26 667 -
7 ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ AK 1200 32 000 000 388 538 26 667 -
  597 000 000 7 248 664  

На предстоящем уикенде будет сразу четыре выходных дня, что должно положительно сказаться на результатах всех участников проката.

Лучшая новинка, военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), судя по предпродажам, должна заработать порядка 200 млн рублей, что позволит ей взобраться на вершину чарта.

Сразу три отечественных проекта – СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI), МАРАКУДА (VLG) и ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK) – метят во многочисленную семейную аудиторию. Несмотря на плотную конкуренцию, праздничные дни должны позволить им выработать кассовый потенциал и записать на свой счет от 30 до 80 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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