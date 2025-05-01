Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая

Лидерство в прокате захватит военная драма «В списках не значился»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|CP
|2200
|200 000 000
|2 428 363
|90 909
|-
|2
|КРАКЕН
|CP
|1900
|120 000 000
|1 457 018
|63 158
|-33
|3
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|NKI
|2000
|80 000 000
|971 345
|40 000
|-
|4
|БАТЯ 2. ДЕД
|CP
|1000
|65 000 000
|789 218
|65 000
|-31
|5
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|AK
|2200
|60 000 000
|728 509
|27 273
|3
|6
|МАРАКУДА
|VLG
|1500
|40 000 000
|485 673
|26 667
|-
|7
|ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ
|AK
|1200
|32 000 000
|388 538
|26 667
|-
|597 000 000
|7 248 664
На предстоящем уикенде будет сразу четыре выходных дня, что должно положительно сказаться на результатах всех участников проката.
Лучшая новинка, военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), судя по предпродажам, должна заработать порядка 200 млн рублей, что позволит ей взобраться на вершину чарта.
Сразу три отечественных проекта – СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI), МАРАКУДА (VLG) и ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK) – метят во многочисленную семейную аудиторию. Несмотря на плотную конкуренцию, праздничные дни должны позволить им выработать кассовый потенциал и записать на свой счет от 30 до 80 млн рублей.
Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
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01.05.2025 Автор: БК