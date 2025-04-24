Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 апреля

Перед майскими праздниками в российском прокате ожидается затишье. Среди всех новинок уикенда высоким кассовым потенциалом обладает лишь семейная картина ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK). Проект от создателей МАНЮНИ претендует на старт в районе 50-60 млн рублей.

Скорее всего, этого не хватит, чтобы вырваться в лидеры уикенда и на вершине чарта останется КРАКЕН (CP).



Остальные релизы уикенда, вероятно, не смогут преодолеть планку сборов в 15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

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24.04.2025 Автор: БК