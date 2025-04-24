Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 апреля

Единственной крупной новинкой уикенда станут «Денискины рассказы»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРАКЕН
|CP
|1900
|90 000 000
|1 089 720
|47 368
|-47
|2
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|AK
|2200
|60 000 000
|726 480
|27 273
|-
|3
|БАТЯ 2. ДЕД
|CP
|1500
|55 000 000
|665 940
|36 667
|-51
|205 000 000
|2 482 141
Перед майскими праздниками в российском прокате ожидается затишье. Среди всех новинок уикенда высоким кассовым потенциалом обладает лишь семейная картина ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK). Проект от создателей МАНЮНИ претендует на старт в районе 50-60 млн рублей.
Скорее всего, этого не хватит, чтобы вырваться в лидеры уикенда и на вершине чарта останется КРАКЕН (CP).
Остальные релизы уикенда, вероятно, не смогут преодолеть планку сборов в 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
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24.04.2025 Автор: БК