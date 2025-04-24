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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 апреля


Единственной крупной новинкой уикенда станут «Денискины рассказы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРАКЕН CP 1900 90 000 000 1 089 720 47 368 -47
2 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ AK 2200 60 000 000 726 480 27 273 -
3 БАТЯ 2. ДЕД CP 1500 55 000 000 665 940 36 667 -51
  205 000 000 2 482 141  

Перед майскими праздниками в российском прокате ожидается затишье. Среди всех новинок уикенда высоким кассовым потенциалом обладает лишь семейная картина ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK). Проект от создателей МАНЮНИ претендует на старт в районе 50-60 млн рублей.

Скорее всего, этого не хватит, чтобы вырваться в лидеры уикенда и на вершине чарта останется КРАКЕН (CP). 

Остальные релизы уикенда, вероятно, не смогут преодолеть планку сборов в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

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24.04.2025 Автор: БК