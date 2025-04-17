Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 апреля

Главной новинкой уикенда станет фантастический боевик «Кракен»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАТЯ 2. ДЕД
|CP
|2000
|200 000 000
|2 323 150
|100 000
|-43
|2
|КРАКЕН
|CP
|1800
|150 000 000
|1 742 363
|83 333
|-
|3
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|VLG
|1000
|20 000 000
|232 315
|20 000
|-
|4
|ПАЛЬМА 2
|CP
|600
|17 000 000
|197 468
|28 333
|-47
|5
|ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
|NKI
|1500
|16 000 000
|185 852
|10 667
|-51
|6
|МАСТЕР
|GF
|600
|15 000 000
|174 236
|25 000
|-53
|7
|ЖДУН
|NKI
|500
|14 000 000
|162 621
|28 000
|-49
|432 000 000
|5 018 004
Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать фильм-катастрофа КРАКЕН (CP) с Александром Петровым. Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и может освоить порядка 150 млн рублей в стартовый уикенд. Впрочем, чтобы взобраться на первое место таблицы этого, скорее всего, не хватит.
Еще одной новинкой, которая должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда, станет приключенческий боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG). Проект с Джошем Хартнеттом претендует на старт в районе 20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
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17.04.2025 Автор: БК