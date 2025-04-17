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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 апреля


Главной новинкой уикенда станет фантастический боевик «Кракен»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАТЯ 2. ДЕД CP 2000 200 000 000 2 323 150 100 000 -43
2 КРАКЕН CP 1800 150 000 000 1 742 363 83 333 -
3 РЕЙС НАВЫЛЕТ VLG 1000 20 000 000 232 315 20 000 -
4 ПАЛЬМА 2 CP 600 17 000 000 197 468 28 333 -47
5 ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ NKI 1500 16 000 000 185 852 10 667 -51
6 МАСТЕР GF 600 15 000 000 174 236 25 000 -53
7 ЖДУН NKI 500 14 000 000 162 621 28 000 -49
  432 000 000 5 018 004  

Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать фильм-катастрофа КРАКЕН (CP) с Александром Петровым. Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и может освоить порядка 150 млн рублей в стартовый уикенд. Впрочем, чтобы взобраться на первое место таблицы этого, скорее всего, не хватит.

Еще одной новинкой, которая должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда, станет приключенческий боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG). Проект с Джошем Хартнеттом претендует на старт в районе 20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

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17.04.2025 Автор: БК