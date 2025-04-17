Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 апреля

Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать фильм-катастрофа КРАКЕН (CP) с Александром Петровым. Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и может освоить порядка 150 млн рублей в стартовый уикенд. Впрочем, чтобы взобраться на первое место таблицы этого, скорее всего, не хватит.



Еще одной новинкой, которая должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда, станет приключенческий боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG). Проект с Джошем Хартнеттом претендует на старт в районе 20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма КРАКЕН

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17.04.2025 Автор: БК