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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 апреля


«Батя 2. Дед» продолжит уверенно лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАТЯ 2. ДЕД CP 2200 330 000 000 3 903 016 150 000 -40
2 ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ NKI 1200 50 000 000 591 366 41 667 -
3 МАСТЕР GF 1000 30 000 000 354 820 30 000 -52
4 ПАЛЬМА 2 CP 1200 25 000 000 295 683 20 833 -55
5 ЗАПАДНЯ GF 800 25 000 000 295 683 31 250 -
6 ДЫХАНИЕ ШТОРМА EXP 1000 23 000 000 272 028 23 000 -
7 ЖДУН NKI 1500 20 000 000 236 546 13 333 -52
8 ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА AK 1300 15 000 000 177 410 11 538 -
9 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 500 15 000 000 177 410 30 000 -49
10 ПОД ОГНЕМ VLG 600 14 000 000 165 582 23 333 -
  547 000 000 6 469 545  

Предстоящий уикенд предложит кинотеатрам множество разножанровых новинок, но лидером проката вновь станет комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Комедия Ильи Учителя запишет на свой счет еще порядка 300-350 млн рублей.

Главной новинкой уикенда должно стать приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Фильм, построенный на музыке группы «Звери», должен заработать около 50 млн рублей. 

Сразу три зарубежных триллера – ПОД ОГНЕМ (VLG), ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP) и ЗАПАДНЯ (GF) – показывают примерно одинаковые цифры предпродаж, поэтому их заработок за четыре дня проката будет колебаться в районе 15-25 млн рублей.

Анимационный проект ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK) должен привлечь самую юную аудиторию и пополнить тем самым свою копилку примерно на 13-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

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