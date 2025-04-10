Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 апреля

Предстоящий уикенд предложит кинотеатрам множество разножанровых новинок, но лидером проката вновь станет комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Комедия Ильи Учителя запишет на свой счет еще порядка 300-350 млн рублей.



Главной новинкой уикенда должно стать приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Фильм, построенный на музыке группы «Звери», должен заработать около 50 млн рублей.



Сразу три зарубежных триллера – ПОД ОГНЕМ (VLG), ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP) и ЗАПАДНЯ (GF) – показывают примерно одинаковые цифры предпродаж, поэтому их заработок за четыре дня проката будет колебаться в районе 15-25 млн рублей.



Анимационный проект ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK) должен привлечь самую юную аудиторию и пополнить тем самым свою копилку примерно на 13-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

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