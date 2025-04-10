Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 апреля

«Батя 2. Дед» продолжит уверенно лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАТЯ 2. ДЕД
|CP
|2200
|330 000 000
|3 903 016
|150 000
|-40
|2
|ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
|NKI
|1200
|50 000 000
|591 366
|41 667
|-
|3
|МАСТЕР
|GF
|1000
|30 000 000
|354 820
|30 000
|-52
|4
|ПАЛЬМА 2
|CP
|1200
|25 000 000
|295 683
|20 833
|-55
|5
|ЗАПАДНЯ
|GF
|800
|25 000 000
|295 683
|31 250
|-
|6
|ДЫХАНИЕ ШТОРМА
|EXP
|1000
|23 000 000
|272 028
|23 000
|-
|7
|ЖДУН
|NKI
|1500
|20 000 000
|236 546
|13 333
|-52
|8
|ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА
|AK
|1300
|15 000 000
|177 410
|11 538
|-
|9
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|500
|15 000 000
|177 410
|30 000
|-49
|10
|ПОД ОГНЕМ
|VLG
|600
|14 000 000
|165 582
|23 333
|-
|547 000 000
|6 469 545
Предстоящий уикенд предложит кинотеатрам множество разножанровых новинок, но лидером проката вновь станет комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Комедия Ильи Учителя запишет на свой счет еще порядка 300-350 млн рублей.
Главной новинкой уикенда должно стать приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Фильм, построенный на музыке группы «Звери», должен заработать около 50 млн рублей.
Сразу три зарубежных триллера – ПОД ОГНЕМ (VLG), ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP) и ЗАПАДНЯ (GF) – показывают примерно одинаковые цифры предпродаж, поэтому их заработок за четыре дня проката будет колебаться в районе 15-25 млн рублей.
Анимационный проект ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK) должен привлечь самую юную аудиторию и пополнить тем самым свою копилку примерно на 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД
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