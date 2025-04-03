Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля

В первый апрельский уикенд лидерство в прокате должна захватить отечественная комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Картина Ильи Учителя демонстрирует впечатляющие предпродажи и должна освоить на старте не менее 270 млн рублей.

Еще одной новинкой, которой удастся пробраться в первую десятку по итогу недели, должен стать фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Скорее всего, за четыре дня проката картина с Полом Раддом и Дженной Ортегой сможет пополнить свою копилку на 25-30 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

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03.04.2025 Автор: БК