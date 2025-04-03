Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля

Российская комедия «Батя 2: Дед» вырвется в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАТЯ 2. ДЕД
|CP
|2000
|270 000 000
|3 206 270
|135 000
|-
|2
|ПАЛЬМА 2
|CP
|1800
|55 000 000
|653 129
|30 556
|-59
|3
|МАСТЕР
|GF
|1500
|50 000 000
|593 754
|33 333
|-55
|4
|ЖДУН
|NKI
|2000
|36 000 000
|427 503
|18 000
|-60
|5
|СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА
|VLG
|800
|28 000 000
|332 502
|35 000
|-
|6
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|200
|20 000 000
|237 501
|100 000
|-63
|7
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|NKI
|800
|19 000 000
|225 626
|23 750
|-65
|478 000 000
|5 676 285
В первый апрельский уикенд лидерство в прокате должна захватить отечественная комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Картина Ильи Учителя демонстрирует впечатляющие предпродажи и должна освоить на старте не менее 270 млн рублей.
Еще одной новинкой, которой удастся пробраться в первую десятку по итогу недели, должен стать фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Скорее всего, за четыре дня проката картина с Полом Раддом и Дженной Ортегой сможет пополнить свою копилку на 25-30 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД
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03.04.2025 Автор: БК