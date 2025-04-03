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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля


Российская комедия «Батя 2: Дед» вырвется в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАТЯ 2. ДЕД CP 2000 270 000 000 3 206 270 135 000 -
2 ПАЛЬМА 2 CP 1800 55 000 000 653 129 30 556 -59
3 МАСТЕР GF 1500 50 000 000 593 754 33 333 -55
4 ЖДУН NKI 2000 36 000 000 427 503 18 000 -60
5 СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА VLG 800 28 000 000 332 502 35 000 -
6 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 200 20 000 000 237 501 100 000 -63
7 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА NKI 800 19 000 000 225 626 23 750 -65
  478 000 000 5 676 285  

В первый апрельский уикенд лидерство в прокате должна захватить отечественная комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Картина Ильи Учителя демонстрирует впечатляющие предпродажи и должна освоить на старте не менее 270 млн рублей. 

Еще одной новинкой, которой удастся пробраться в первую десятку по итогу недели, должен стать фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Скорее всего, за четыре дня проката картина с Полом Раддом и Дженной Ортегой сможет пополнить свою копилку на 25-30 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

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