Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 марта

Главной новинкой уикенда должен стать боевик МАСТЕР (GF) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли Новинка показывает уверенные предпродажи и претендует на старт в районе 80-100 млн рублей.



Отечественный экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CRP) также должен попасть в топ-10 уикенда с результатом порядка 15-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 марта

27.03.2025 Автор: БК