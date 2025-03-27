Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 марта

Лучшей из новинок должен стать американский боевик «Мастер»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПАЛЬМА 2
|CP
|2000
|110 000 000
|1 327 701
|55 000
|-25
|2
|МАСТЕР
|GF
|1500
|90 000 000
|1 086 301
|60 000
|-
|3
|ЖДУН
|NKI
|2000
|65 000 000
|784 550
|32 500
|-31
|4
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|220
|48 000 000
|579 360
|218 182
|-34
|5
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|NKI
|1500
|45 000 000
|543 150
|30 000
|-32
|6
|ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ
|CAO
|800
|20 000 000
|241 400
|25 000
|-
|7
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|400
|20 000 000
|241 400
|50 000
|-40
|398 000 000
|4 803 862
Главной новинкой уикенда должен стать боевик МАСТЕР (GF) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли Новинка показывает уверенные предпродажи и претендует на старт в районе 80-100 млн рублей.
Отечественный экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CRP) также должен попасть в топ-10 уикенда с результатом порядка 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАСТЕР
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27.03.2025 Автор: БК