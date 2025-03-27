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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 марта


Лучшей из новинок должен стать американский боевик «Мастер»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАЛЬМА 2 CP 2000 110 000 000 1 327 701 55 000 -25
2 МАСТЕР GF 1500 90 000 000 1 086 301 60 000 -
3 ЖДУН NKI 2000 65 000 000 784 550 32 500 -31
4 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 220 48 000 000 579 360 218 182 -34
5 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА NKI 1500 45 000 000 543 150 30 000 -32
6 ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ CAO 800 20 000 000 241 400 25 000 -
7 КРАСНЫЙ ШЕЛК NMG 400 20 000 000 241 400 50 000 -40
  398 000 000 4 803 862  

Главной новинкой уикенда должен стать боевик МАСТЕР (GF) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли  Новинка показывает уверенные предпродажи и претендует на старт в районе 80-100 млн рублей.

Отечественный экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CRP) также должен попасть в топ-10 уикенда с результатом порядка 15-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР

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27.03.2025 Автор: БК