Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 марта

Таблицу возглавят новинки «Пальма 2» и «Ждун»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПАЛЬМА 2
|CP
|1800
|180 000 000
|2 078 042
|100 000
|-
|2
|ЖДУН
|NKI
|1800
|100 000 000
|1 154 468
|55 556
|-
|3
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|NKI
|1500
|60 000 000
|692 681
|40 000
|-50
|4
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|700
|55 000 000
|634 957
|78 571
|-47
|5
|200% ВОЛК
|TNL
|2000
|40 000 000
|461 787
|20 000
|-
|6
|РОДНИНА
|CP
|1500
|30 000 000
|346 340
|20 000
|-42
|7
|ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР
|GF
|1200
|30 000 000
|346 340
|25 000
|-
|8
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|600
|30 000 000
|346 340
|50 000
|-47
|9
|ЗВЕРОПОИСК
|VLG
|2000
|28 000 000
|323 251
|14 000
|-40
|553 000 000
|6 384 207
Предстоящий уикенд окажется богат на амбициозные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию. Лидером среди них видится продолжение хита 2021 года ПАЛЬМА 2 (CP). Новинка показывает уверенные предпродажи, которые должны вылиться в 160-180 млн рублей по итогу уикенда.
Комедия ЖДУН (NKI), судя по предварительным цифрам, также должна преодолеть отметку в 100 млн сборов, однако прямая жанровая конкуренция с сиквелом ПАЛЬМЫ может внести свои коррективы.
Мультфильм 200% ВОЛК (TNL) должен стартовать в рамках первой части франшизы и освоить порядка 40 млн рублей. Несмотря на сложное конкурентное окружение, сформировавшийся бренд может помочь новинке достичь своих эстимейтов.
На контрпрограммировании семейным проектам в прокат выйдет боевик Мэла Гибсона ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (GF) с Марком Уолбергом в главной роли. Правда, наличие пиратской копии картины в сети и не самый позитивный «сарафан» могут помешать релизу заработать больше 30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2
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20.03.2025 Автор: БК