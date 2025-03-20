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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 марта


Таблицу возглавят новинки «Пальма 2» и «Ждун»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАЛЬМА 2 CP 1800 180 000 000 2 078 042 100 000 -
2 ЖДУН NKI 1800 100 000 000 1 154 468 55 556 -
3 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА NKI 1500 60 000 000 692 681 40 000 -50
4 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 700 55 000 000 634 957 78 571 -47
5 200% ВОЛК TNL 2000 40 000 000 461 787 20 000 -
6 РОДНИНА CP 1500 30 000 000 346 340 20 000 -42
7 ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР GF 1200 30 000 000 346 340 25 000 -
8 КРАСНЫЙ ШЕЛК NMG 600 30 000 000 346 340 50 000 -47
9 ЗВЕРОПОИСК VLG 2000 28 000 000 323 251 14 000 -40
  553 000 000 6 384 207  

Предстоящий уикенд окажется богат на амбициозные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию. Лидером среди них видится продолжение хита 2021 года ПАЛЬМА 2 (CP). Новинка показывает уверенные предпродажи, которые должны вылиться в 160-180 млн рублей по итогу уикенда.

Комедия ЖДУН (NKI), судя по предварительным цифрам, также должна преодолеть отметку в 100 млн сборов, однако прямая жанровая конкуренция с сиквелом ПАЛЬМЫ может внести свои коррективы.

Мультфильм 200% ВОЛК (TNL) должен стартовать в рамках первой части франшизы и освоить порядка 40 млн рублей. Несмотря на сложное конкурентное окружение, сформировавшийся бренд может помочь новинке достичь своих эстимейтов.

На контрпрограммировании семейным проектам в прокат выйдет боевик Мэла Гибсона ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (GF) с Марком Уолбергом в главной роли. Правда, наличие пиратской копии картины в сети и не самый позитивный «сарафан» могут помешать релизу заработать больше 30 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2

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20.03.2025 Автор: БК