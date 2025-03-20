Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 марта

Предстоящий уикенд окажется богат на амбициозные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию. Лидером среди них видится продолжение хита 2021 года ПАЛЬМА 2 (CP). Новинка показывает уверенные предпродажи, которые должны вылиться в 160-180 млн рублей по итогу уикенда.



Комедия ЖДУН (NKI), судя по предварительным цифрам, также должна преодолеть отметку в 100 млн сборов, однако прямая жанровая конкуренция с сиквелом ПАЛЬМЫ может внести свои коррективы.



Мультфильм 200% ВОЛК (TNL) должен стартовать в рамках первой части франшизы и освоить порядка 40 млн рублей. Несмотря на сложное конкурентное окружение, сформировавшийся бренд может помочь новинке достичь своих эстимейтов.



На контрпрограммировании семейным проектам в прокат выйдет боевик Мэла Гибсона ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (GF) с Марком Уолбергом в главной роли. Правда, наличие пиратской копии картины в сети и не самый позитивный «сарафан» могут помешать релизу заработать больше 30 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2

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20.03.2025 Автор: БК