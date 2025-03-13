Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 марта

Постпраздничный мартовский уикенд не сулит кинотеатрам высоких сборов, а главные новинки не смогут побороться за лидерство уикенда.



Лучшей из них должен стать британский мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), который может показать хорошую работу в длину. Поэтому старт в районе 30 млн рублей кажется для него оптимальной цифрой.



Рассчитанные на более взрослого зрителя КРУШЕНИЕ МИРА (EXP) и ОПУС (AK) демонстрируют схожие цифры предпродаж и должны освоить примерно 20-25 млн рублей за первые четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

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13.03.2025 Автор: БК