Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 марта

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|NKI
|1800
|120 000 000
|1 336 452
|66 667
|-40
|2
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|1200
|100 000 000
|1 113 710
|83 333
|-34
|3
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|1400
|65 000 000
|723 911
|46 429
|-28
|4
|РОДНИНА
|CP
|1700
|60 000 000
|668 226
|35 294
|-22
|5
|ЗВЕРОПОИСК
|VLG
|2000
|30 000 000
|334 113
|15 000
|-
|6
|КРУШЕНИЕ МИРА
|EXP
|1000
|25 000 000
|278 427
|25 000
|-
|7
|ОПУС
|AK
|600
|22 000 000
|245 016
|36 667
|-
|8
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|CP
|1000
|16 000 000
|178 194
|16 000
|-55
|9
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|VLG
|1000
|16 000 000
|178 194
|16 000
|-60
|10
|ОБЕЗЬЯНА
|GF
|800
|15 000 000
|167 056
|18 750
|-58
|469 000 000
|5 223 299
Постпраздничный мартовский уикенд не сулит кинотеатрам высоких сборов, а главные новинки не смогут побороться за лидерство уикенда.
Лучшей из них должен стать британский мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), который может показать хорошую работу в длину. Поэтому старт в районе 30 млн рублей кажется для него оптимальной цифрой.
Рассчитанные на более взрослого зрителя КРУШЕНИЕ МИРА (EXP) и ОПУС (AK) демонстрируют схожие цифры предпродаж и должны освоить примерно 20-25 млн рублей за первые четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
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13.03.2025 Автор: БК