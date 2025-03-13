top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 марта


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА NKI 1800 120 000 000 1 336 452 66 667 -40
2 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 1200 100 000 000 1 113 710 83 333 -34
3 КРАСНЫЙ ШЕЛК NMG 1400 65 000 000 723 911 46 429 -28
4 РОДНИНА CP 1700 60 000 000 668 226 35 294 -22
5 ЗВЕРОПОИСК VLG 2000 30 000 000 334 113 15 000 -
6 КРУШЕНИЕ МИРА EXP 1000 25 000 000 278 427 25 000 -
7 ОПУС AK 600 22 000 000 245 016 36 667 -
8 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС CP 1000 16 000 000 178 194 16 000 -55
9 В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ VLG 1000 16 000 000 178 194 16 000 -60
10 ОБЕЗЬЯНА GF 800 15 000 000 167 056 18 750 -58
  469 000 000 5 223 299  

Постпраздничный мартовский уикенд не сулит кинотеатрам высоких сборов, а главные новинки не смогут побороться за лидерство уикенда.

Лучшей из них должен стать британский мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), который может показать хорошую работу в длину. Поэтому старт в районе 30 млн рублей кажется для него оптимальной цифрой.

Рассчитанные на более взрослого зрителя КРУШЕНИЕ МИРА (EXP) и ОПУС (AK) демонстрируют схожие цифры предпродаж и должны освоить примерно 20-25 млн рублей за первые четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 марта

13.03.2025 Автор: БК