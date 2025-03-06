Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 марта

Главной новинкой уикенда должна стать сказка «Царевна-лягушка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|NKI
|2000
|160 000 000
|1 861 981
|80 000
|-
|2
|РОДНИНА
|CP
|1800
|130 000 000
|1 512 859
|72 222
|-
|3
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|1500
|110 000 000
|1 280 112
|73 333
|-34
|4
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|2000
|70 000 000
|814 617
|35 000
|-42
|5
|ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|NMG
|1500
|60 000 000
|698 243
|40 000
|-
|6
|ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ
|AK
|2000
|45 000 000
|523 682
|22 500
|-
|7
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|VLG
|1500
|45 000 000
|523 682
|30 000
|-
|8
|ОБЕЗЬЯНА
|GF
|1200
|38 000 000
|442 220
|31 667
|-49
|9
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|CP
|1700
|30 000 000
|349 121
|17 647
|-52
|10
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|AK
|1000
|18 000 000
|209 473
|18 000
|-55
|706 000 000
|8 215 990
Предстоящий уикенд захватит праздничный день, 8 марта, и, хотя лишнего выходного дня в этом году не будет, повышенный интерес к фильмам с романтическим уклоном все равно должен наблюдаться.
Внушительные предпродажи демонстрирует сказочная комедия ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). Для семейной аудитории давно не было крупных релизов, поэтому новинка вполне может осилить порядка 150-170 млн рублей.
Неплохие предварительные цифры наблюдается и у байопика РОДНИНА (CP). Комбо исторической тематики и фигурного катания, вероятнее всего, добавит картине событийности и позволит покорить планку сборов в 120-140 млн рублей.
Сразу две отечественные комедии, рассчитанные на взрослого зрителя – ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) и ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK) – демонстрируют схожие предстартовые цифры и, скорее всего, освоят около 40-60 млн рублей за четыре дня проката.
Фантастический боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович также должен попасть в топ-10 по итогу недели с результатом в районе 35-45 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
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06.03.2025 Автор: БК