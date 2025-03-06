Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 марта

Предстоящий уикенд захватит праздничный день, 8 марта, и, хотя лишнего выходного дня в этом году не будет, повышенный интерес к фильмам с романтическим уклоном все равно должен наблюдаться.



Внушительные предпродажи демонстрирует сказочная комедия ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). Для семейной аудитории давно не было крупных релизов, поэтому новинка вполне может осилить порядка 150-170 млн рублей.



Неплохие предварительные цифры наблюдается и у байопика РОДНИНА (CP). Комбо исторической тематики и фигурного катания, вероятнее всего, добавит картине событийности и позволит покорить планку сборов в 120-140 млн рублей.



Сразу две отечественные комедии, рассчитанные на взрослого зрителя – ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) и ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK) – демонстрируют схожие предстартовые цифры и, скорее всего, освоят около 40-60 млн рублей за четыре дня проката.



Фантастический боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович также должен попасть в топ-10 по итогу недели с результатом в районе 35-45 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

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06.03.2025 Автор: БК