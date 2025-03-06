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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 марта


Главной новинкой уикенда должна стать сказка «Царевна-лягушка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА NKI 2000 160 000 000 1 861 981 80 000 -
2 РОДНИНА CP 1800 130 000 000 1 512 859 72 222 -
3 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 1500 110 000 000 1 280 112 73 333 -34
4 КРАСНЫЙ ШЕЛК NMG 2000 70 000 000 814 617 35 000 -42
5 ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ NMG 1500 60 000 000 698 243 40 000 -
6 ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ AK 2000 45 000 000 523 682 22 500 -
7 В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ VLG 1500 45 000 000 523 682 30 000 -
8 ОБЕЗЬЯНА GF 1200 38 000 000 442 220 31 667 -49
9 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС CP 1700 30 000 000 349 121 17 647 -52
10 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА AK 1000 18 000 000 209 473 18 000 -55
  706 000 000 8 215 990  

Предстоящий уикенд захватит праздничный день, 8 марта, и, хотя лишнего выходного дня в этом году не будет, повышенный интерес к фильмам с романтическим уклоном все равно должен наблюдаться.

Внушительные предпродажи демонстрирует сказочная комедия ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). Для семейной аудитории давно не было крупных релизов, поэтому новинка вполне может осилить порядка 150-170 млн рублей.

Неплохие предварительные цифры наблюдается и у байопика РОДНИНА (CP). Комбо исторической тематики и фигурного катания, вероятнее всего, добавит картине событийности и позволит покорить планку сборов в 120-140 млн рублей.

Сразу две отечественные комедии, рассчитанные на взрослого зрителя – ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) и ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK) – демонстрируют схожие предстартовые цифры и, скорее всего, освоят около 40-60 млн рублей за четыре дня проката.

Фантастический боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович также должен попасть в топ-10 по итогу недели с результатом в районе 35-45 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

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06.03.2025 Автор: БК