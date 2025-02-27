top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27 февраля – 2 марта


В лидерах должны остаться холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 1800 150 000 000 1 658 742 83 333 -40
2 КРАСНЫЙ ШЕЛК NMG 2000 120 000 000 1 326 993 60 000 -39
3 ОБЕЗЬЯНА GF 1200 100 000 000 1 105 828 83 333 -
4 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА AK 2000 55 000 000 608 205 27 500 -42
5 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС CP 1800 50 000 000 552 914 27 778 -
6 КАПИТАН КРЮК CAO 1400 26 000 000 287 515 18 571 -49
7 ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ CP 1400 25 000 000 276 457 17 857 -34
8 КОНЧИТСЯ ЛЕТО VLG 800 22 000 000 243 282 27 500 -
  548 000 000 6 059 936  

Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Осгуда Перкинса ОБЕЗЬЯНА (GF). На это указывают высокие предпродажи проекта, которые, впрочем, ниже, чем у СОБИРАТЕЛЯ ДУШ того же режиссера. Скорее всего, новинка сможет освоить порядка 100 млн рублей в первый уикенд.

Отечественный проект СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP) с Андреем Мерзликиным, наоборот, не радует своими предварительными цифрами. Впрочем, широкая роспись, которую должен обеспечить сильный прокатчик, позволит новинке заработать около 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Также в десятку лучших должен пробиться арт-мейнстримный проект КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG). На волне популярности Юры Борисова перед церемонией вручения премии «Оскар» новинка может показать результат в районе 20-25 млн рублей по итогу недели. 

Фото: кадр из фильма ОБЕЗЬЯНА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля

27.02.2025 Автор: БК