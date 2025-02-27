Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27 февраля – 2 марта

Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Осгуда Перкинса ОБЕЗЬЯНА (GF). На это указывают высокие предпродажи проекта, которые, впрочем, ниже, чем у СОБИРАТЕЛЯ ДУШ того же режиссера. Скорее всего, новинка сможет освоить порядка 100 млн рублей в первый уикенд.

Отечественный проект СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP) с Андреем Мерзликиным, наоборот, не радует своими предварительными цифрами. Впрочем, широкая роспись, которую должен обеспечить сильный прокатчик, позволит новинке заработать около 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Также в десятку лучших должен пробиться арт-мейнстримный проект КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG). На волне популярности Юры Борисова перед церемонией вручения премии «Оскар» новинка может показать результат в районе 20-25 млн рублей по итогу недели.



Фото: кадр из фильма ОБЕЗЬЯНА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля

27.02.2025 Автор: БК