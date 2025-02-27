Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27 февраля – 2 марта

В лидерах должны остаться холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|1800
|150 000 000
|1 658 742
|83 333
|-40
|2
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|2000
|120 000 000
|1 326 993
|60 000
|-39
|3
|ОБЕЗЬЯНА
|GF
|1200
|100 000 000
|1 105 828
|83 333
|-
|4
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|AK
|2000
|55 000 000
|608 205
|27 500
|-42
|5
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|CP
|1800
|50 000 000
|552 914
|27 778
|-
|6
|КАПИТАН КРЮК
|CAO
|1400
|26 000 000
|287 515
|18 571
|-49
|7
|ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
|CP
|1400
|25 000 000
|276 457
|17 857
|-34
|8
|КОНЧИТСЯ ЛЕТО
|VLG
|800
|22 000 000
|243 282
|27 500
|-
|548 000 000
|6 059 936
Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Осгуда Перкинса ОБЕЗЬЯНА (GF). На это указывают высокие предпродажи проекта, которые, впрочем, ниже, чем у СОБИРАТЕЛЯ ДУШ того же режиссера. Скорее всего, новинка сможет освоить порядка 100 млн рублей в первый уикенд.
Отечественный проект СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP) с Андреем Мерзликиным, наоборот, не радует своими предварительными цифрами. Впрочем, широкая роспись, которую должен обеспечить сильный прокатчик, позволит новинке заработать около 50-55 млн рублей за четыре дня проката.
Также в десятку лучших должен пробиться арт-мейнстримный проект КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG). На волне популярности Юры Борисова перед церемонией вручения премии «Оскар» новинка может показать результат в районе 20-25 млн рублей по итогу недели.
Фото: кадр из фильма ОБЕЗЬЯНА
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27.02.2025 Автор: БК