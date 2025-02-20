Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля

Главной новинкой уикенда должен стать отечественный проект «Красный шелк»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|2000
|250 000 000
|2 658 161
|125 000
|-41
|2
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|2000
|170 000 000
|1 807 549
|85 000
|-
|3
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|AK
|2100
|100 000 000
|1 063 264
|47 619
|-37
|4
|КАПИТАН КРЮК
|CAO
|1500
|50 000 000
|531 632
|33 333
|-
|5
|ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
|CP
|1800
|45 000 000
|478 469
|25 000
|-
|6
|ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
|VLG
|600
|32 000 000
|340 245
|53 333
|-41
|7
|ЗЛОЙ ГОРОД
|CAO
|1200
|22 000 000
|233 918
|18 333
|-53
|8
|СУПЕРГНОМЫ
|NKI
|1000
|14 000 000
|148 857
|14 000
|-
|683 000 000
|7 262 095
Предстоящий уикенд порадует прокат сразу несколькими крупными отечественными новинками. Но лидером среди них должен стать приключенческий фильм КРАСНЫЙ ШЕЛК (NMG) с Милошем Биковичем. Проект показывает уверенные предпродажи и претендует на старт в районе 150-200 млн рублей, которых, скорее всего, все равно не хватит, чтобы отобрать пальму первенства у холдовера ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP).
Семейная картина с сильной спортивной составляющей КАПИТАН КРЮК (CRP), скорее всего, выступит на уровне ближайших сюжетных аналогов (Я – МЕДВЕДЬ и ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ) и запишет на свой счет порядка 50 млн рублей по итогу уикенда.
Документально-игровая лента ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (CP) рассчитана в первую очередь на длинный прокат и массовые школьные походы, однако интерес к исторической личности Екатерины II может принести новинке 40-45 млн рублей за четыре дня проката.
Немецкий мультфильм СУПЕРГНОМЫ (NKI) также должен попасть в десятку лучших, но, судя по его предварительным цифрам, он сумеет к концу недели освоить не более 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК
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20.02.2025 Автор: БК