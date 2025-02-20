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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля


Главной новинкой уикенда должен стать отечественный проект «Красный шелк»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 2000 250 000 000 2 658 161 125 000 -41
2 КРАСНЫЙ ШЕЛК NMG 2000 170 000 000 1 807 549 85 000 -
3 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА AK 2100 100 000 000 1 063 264 47 619 -37
4 КАПИТАН КРЮК CAO 1500 50 000 000 531 632 33 333 -
5 ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ CP 1800 45 000 000 478 469 25 000 -
6 ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ VLG 600 32 000 000 340 245 53 333 -41
7 ЗЛОЙ ГОРОД CAO 1200 22 000 000 233 918 18 333 -53
8 СУПЕРГНОМЫ NKI 1000 14 000 000 148 857 14 000 -
  683 000 000 7 262 095  

Предстоящий уикенд порадует прокат сразу несколькими крупными отечественными новинками. Но лидером среди них должен стать приключенческий фильм КРАСНЫЙ ШЕЛК (NMG) с Милошем Биковичем. Проект показывает уверенные предпродажи и претендует на старт в районе 150-200 млн рублей, которых, скорее всего, все равно не хватит, чтобы отобрать пальму первенства у холдовера ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP).

Семейная картина с сильной спортивной составляющей КАПИТАН КРЮК (CRP), скорее всего, выступит на уровне ближайших сюжетных аналогов (Я – МЕДВЕДЬ и ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ) и запишет на свой счет порядка 50 млн рублей по итогу уикенда.

Документально-игровая лента ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (CP) рассчитана в первую очередь на длинный прокат и массовые школьные походы, однако интерес к исторической личности Екатерины II может принести новинке 40-45 млн рублей за четыре дня проката.

Немецкий мультфильм СУПЕРГНОМЫ (NKI) также должен попасть в десятку лучших, но, судя по его предварительным цифрам, он сумеет к концу недели освоить не более 13-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

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20.02.2025 Автор: БК