Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля

Предстоящий уикенд порадует прокат сразу несколькими крупными отечественными новинками. Но лидером среди них должен стать приключенческий фильм КРАСНЫЙ ШЕЛК (NMG) с Милошем Биковичем. Проект показывает уверенные предпродажи и претендует на старт в районе 150-200 млн рублей, которых, скорее всего, все равно не хватит, чтобы отобрать пальму первенства у холдовера ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP).



Семейная картина с сильной спортивной составляющей КАПИТАН КРЮК (CRP), скорее всего, выступит на уровне ближайших сюжетных аналогов (Я – МЕДВЕДЬ и ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ) и запишет на свой счет порядка 50 млн рублей по итогу уикенда.



Документально-игровая лента ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (CP) рассчитана в первую очередь на длинный прокат и массовые школьные походы, однако интерес к исторической личности Екатерины II может принести новинке 40-45 млн рублей за четыре дня проката.



Немецкий мультфильм СУПЕРГНОМЫ (NKI) также должен попасть в десятку лучших, но, судя по его предварительным цифрам, он сумеет к концу недели освоить не более 13-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 февраля

20.02.2025 Автор: БК