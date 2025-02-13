Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 февраля

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Широкий прокат у фильма начнется только в пятницу, 14 февраля, однако, судя по предпродажам, покорение отметки сборов в 500 млн рублей должно оказаться для него вполне посильной задачей.



Несмотря на мощный старт конкурента, заключительная часть детской франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK) должна привлечь на свои сеансы семейную аудиторию и заработать на уровне предыдущей части серии – 120-130 млн рублей.



Триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK) попробует оттянуть любителей пощекотать себе нервы. Проект не показывает высокого уровня предпродаж, поэтому осторожно предположим, что он сможет освоить порядка 20-25 млн рублей.



Две отечественные новинки с романтическим уклоном ПО ЛЮБВИ (NKI) и ON И ОНА (CAO) демонстрируют сопоставимые предварительные цифры. Обе картины, скорее всего, запишут на свой счет от 10 до 20 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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13.02.2025 Автор: БК