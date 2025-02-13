Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 февраля

«Пророк. История Александра Пушкина» уверенно возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|2000
|500 000 000
|5 098 919
|250 000
|-
|2
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|AK
|2200
|130 000 000
|1 325 719
|59 091
|-
|3
|ЗЛОЙ ГОРОД
|CAO
|2000
|53 000 000
|540 485
|26 500
|-47
|4
|ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
|VLG
|600
|45 000 000
|458 903
|75 000
|-45
|5
|АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК
|AK
|700
|25 000 000
|254 946
|35 714
|-
|6
|ВОЙНА И МУЗЫКА
|AK
|2000
|22 000 000
|224 352
|11 000
|-45
|7
|ПО ЛЮБВИ
|NKI
|800
|17 000 000
|173 363
|21 250
|-
|8
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|700
|16 000 000
|163 165
|22 857
|-48
|9
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|600
|16 000 000
|163 165
|26 667
|-48
|10
|ON И ОНА
|CAO
|800
|12 000 000
|122 374
|15 000
|-
|836 000 000
|8 525 393
Главной новинкой уикенда, несомненно, станет музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Широкий прокат у фильма начнется только в пятницу, 14 февраля, однако, судя по предпродажам, покорение отметки сборов в 500 млн рублей должно оказаться для него вполне посильной задачей.
Несмотря на мощный старт конкурента, заключительная часть детской франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK) должна привлечь на свои сеансы семейную аудиторию и заработать на уровне предыдущей части серии – 120-130 млн рублей.
Триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK) попробует оттянуть любителей пощекотать себе нервы. Проект не показывает высокого уровня предпродаж, поэтому осторожно предположим, что он сможет освоить порядка 20-25 млн рублей.
Две отечественные новинки с романтическим уклоном ПО ЛЮБВИ (NKI) и ON И ОНА (CAO) демонстрируют сопоставимые предварительные цифры. Обе картины, скорее всего, запишут на свой счет от 10 до 20 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
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13.02.2025 Автор: БК