top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 февраля


«Пророк. История Александра Пушкина» уверенно возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА CP 2000 500 000 000 5 098 919 250 000 -
2 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА AK 2200 130 000 000 1 325 719 59 091 -
3 ЗЛОЙ ГОРОД CAO 2000 53 000 000 540 485 26 500 -47
4 ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ VLG 600 45 000 000 458 903 75 000 -45
5 АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК AK 700 25 000 000 254 946 35 714 -
6 ВОЙНА И МУЗЫКА AK 2000 22 000 000 224 352 11 000 -45
7 ПО ЛЮБВИ NKI 800 17 000 000 173 363 21 250 -
8 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ NMG 700 16 000 000 163 165 22 857 -48
9 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА CP 600 16 000 000 163 165 26 667 -48
10 ON И ОНА CAO 800 12 000 000 122 374 15 000 -
  836 000 000 8 525 393  

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Широкий прокат у фильма начнется только в пятницу, 14 февраля, однако, судя по предпродажам, покорение отметки сборов в 500 млн рублей должно оказаться для него вполне посильной задачей.

Несмотря на мощный старт конкурента, заключительная часть детской франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK) должна привлечь на свои сеансы семейную аудиторию и заработать на уровне предыдущей части серии – 120-130 млн рублей.

Триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK) попробует оттянуть любителей пощекотать себе нервы. Проект не показывает высокого уровня предпродаж, поэтому осторожно предположим, что он сможет освоить порядка 20-25 млн рублей.

Две отечественные новинки с романтическим уклоном ПО ЛЮБВИ (NKI) и ON И ОНА (CAO) демонстрируют сопоставимые предварительные цифры. Обе картины, скорее всего, запишут на свой счет от 10 до 20 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6–9 февраля

13.02.2025 Автор: БК