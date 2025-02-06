Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля

Судя по предпродажам, в лидеры уикенда должна вырваться турецкая новинка ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG). По сравнению с другим турецким проектом, комедией ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, мелодрама демонстрирует внушительные цифры, поэтому осторожно предположим, что она сможет показать старт в районе 100-120 млн рублей.



Военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА (AK), скорее всего, выступит на уровне таких аналогов как ПЕРВЫЙ ОСКАР и БЛИНДАЖ. Это позволит ей записать на свой счет порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката.



Комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG) показывает не самые высокие предварительные цифры, но широкая роспись и богатый актерский состав должны позволить ей заработать около 18-20 млн рублей к концу недели.



Также в десятку лучших должен попасть французский байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF). Новинка может положить в свой копилку примерно 10-12 млн рублей по итогу уикенда.



Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ

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06.02.2025 Автор: БК