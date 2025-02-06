Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля

Главной новинкой, по всей видимости, станет турецкая мелодрама «Оставь это ветру»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
|VLG
|1200
|110 000 000
|1 122 334
|91 667
|-
|2
|ЗЛОЙ ГОРОД
|CAO
|2000
|75 000 000
|765 228
|37 500
|-46
|3
|ВОЙНА И МУЗЫКА
|AK
|1950
|40 000 000
|408 122
|20 513
|-
|4
|ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
|CP
|1200
|30 000 000
|306 091
|25 000
|-48
|5
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|700
|26 000 000
|265 279
|37 143
|-48
|6
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|700
|24 000 000
|244 873
|34 286
|-49
|7
|ВАСИЛИЙ
|NMG
|2000
|22 000 000
|224 467
|11 000
|-53
|8
|ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
|NMG
|1000
|18 000 000
|183 655
|18 000
|-
|9
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|AK
|300
|17 000 000
|173 452
|56 667
|-44
|10
|СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
|GF
|600
|12 000 000
|122 436
|20 000
|-
|374 000 000
|3 815 937
Судя по предпродажам, в лидеры уикенда должна вырваться турецкая новинка ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG). По сравнению с другим турецким проектом, комедией ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, мелодрама демонстрирует внушительные цифры, поэтому осторожно предположим, что она сможет показать старт в районе 100-120 млн рублей.
Военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА (AK), скорее всего, выступит на уровне таких аналогов как ПЕРВЫЙ ОСКАР и БЛИНДАЖ. Это позволит ей записать на свой счет порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката.
Комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG) показывает не самые высокие предварительные цифры, но широкая роспись и богатый актерский состав должны позволить ей заработать около 18-20 млн рублей к концу недели.
Также в десятку лучших должен попасть французский байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF). Новинка может положить в свой копилку примерно 10-12 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
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06.02.2025 Автор: БК