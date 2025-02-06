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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля


Главной новинкой, по всей видимости, станет турецкая мелодрама «Оставь это ветру»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ VLG 1200 110 000 000 1 122 334 91 667 -
2 ЗЛОЙ ГОРОД CAO 2000 75 000 000 765 228 37 500 -46
3 ВОЙНА И МУЗЫКА AK 1950 40 000 000 408 122 20 513 -
4 ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК CP 1200 30 000 000 306 091 25 000 -48
5 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ NMG 700 26 000 000 265 279 37 143 -48
6 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА CP 700 24 000 000 244 873 34 286 -49
7 ВАСИЛИЙ NMG 2000 22 000 000 224 467 11 000 -53
8 ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ NMG 1000 18 000 000 183 655 18 000 -
9 ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА AK 300 17 000 000 173 452 56 667 -44
10 СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ GF 600 12 000 000 122 436 20 000 -
  374 000 000 3 815 937  

Судя по предпродажам, в лидеры уикенда должна вырваться турецкая новинка ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG). По сравнению с другим турецким проектом, комедией ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, мелодрама демонстрирует внушительные цифры, поэтому осторожно предположим, что она сможет показать старт в районе 100-120 млн рублей.

Военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА (AK), скорее всего, выступит на уровне таких аналогов как ПЕРВЫЙ ОСКАР и БЛИНДАЖ. Это позволит ей записать на свой счет порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката. 

Комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG) показывает не самые высокие предварительные цифры, но широкая роспись и богатый актерский состав должны позволить ей заработать около 18-20 млн рублей к концу недели.

Также в десятку лучших должен попасть французский байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF). Новинка может положить в свой копилку примерно 10-12 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ

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06.02.2025 Автор: БК