Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 января – 2 февраля

Несмотря на то, что в последний уикенд января в прокат выйдет огромное число новинок, до первой десятки смогут добраться лишь немногие из них. Фаворитом здесь видится исторический эпик Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД (CRP), предварительные продажи которого намекают на старт в районе 150 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы захватить лидерство в таблице.

Также в прокат выйдут две отечественные комедии, которые должны работать на разные целевые аудитории: фильм Александра Фомина ПО БАРАМ (AK) – на молодежь в крупных городах, а проект Сони Карпуниной ЛОТЕРЕЯ (CRP) – больше на регионального зрителя. Предпродажи обеих новинок пока не очень высоки, поэтому оба релиза смогут освоить примерно 20-25 млн рублей за четыре дня проката.

Помимо этого, в десятку лучших должен попасть мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (VLG) с результатом порядка 20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января

30.01.2025 Автор: БК