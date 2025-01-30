Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 января – 2 февраля

Прокат должен возглавить отечественный проект «Злой город»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЗЛОЙ ГОРОД
|CAO
|1500
|150 000 000
|1 526 252
|100 000
|-
|2
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|1500
|55 000 000
|559 626
|36 667
|-40
|3
|ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
|CP
|1500
|52 000 000
|529 101
|34 667
|-49
|4
|ВАСИЛИЙ
|NMG
|2000
|50 000 000
|508 751
|25 000
|-51
|5
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|1400
|48 000 000
|488 400
|34 286
|-41
|6
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|AK
|900
|32 000 000
|325 600
|35 556
|-34
|7
|ЛОТЕРЕЯ
|CP
|1400
|25 000 000
|254 375
|17 857
|-
|8
|КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ
|VLG
|1000
|20 000 000
|203 500
|20 000
|-
|9
|ПО БАРАМ
|AK
|800
|20 000 000
|203 500
|25 000
|-
|452 000 000
|4 599 105
Несмотря на то, что в последний уикенд января в прокат выйдет огромное число новинок, до первой десятки смогут добраться лишь немногие из них. Фаворитом здесь видится исторический эпик Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД (CRP), предварительные продажи которого намекают на старт в районе 150 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы захватить лидерство в таблице.
Также в прокат выйдут две отечественные комедии, которые должны работать на разные целевые аудитории: фильм Александра Фомина ПО БАРАМ (AK) – на молодежь в крупных городах, а проект Сони Карпуниной ЛОТЕРЕЯ (CRP) – больше на регионального зрителя. Предпродажи обеих новинок пока не очень высоки, поэтому оба релиза смогут освоить примерно 20-25 млн рублей за четыре дня проката.
Помимо этого, в десятку лучших должен попасть мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (VLG) с результатом порядка 20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД
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30.01.2025 Автор: БК