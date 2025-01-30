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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 января – 2 февраля


Прокат должен возглавить отечественный проект «Злой город»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЗЛОЙ ГОРОД CAO 1500 150 000 000 1 526 252 100 000 -
2 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ NMG 1500 55 000 000 559 626 36 667 -40
3 ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК CP 1500 52 000 000 529 101 34 667 -49
4 ВАСИЛИЙ NMG 2000 50 000 000 508 751 25 000 -51
5 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА CP 1400 48 000 000 488 400 34 286 -41
6 ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА AK 900 32 000 000 325 600 35 556 -34
7 ЛОТЕРЕЯ CP 1400 25 000 000 254 375 17 857 -
8 КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ VLG 1000 20 000 000 203 500 20 000 -
9 ПО БАРАМ AK 800 20 000 000 203 500 25 000 -
  452 000 000 4 599 105  

Несмотря на то, что в последний уикенд января в прокат выйдет огромное число новинок, до первой десятки смогут добраться лишь немногие из них. Фаворитом здесь видится исторический эпик Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД (CRP), предварительные продажи которого намекают на старт в районе 150 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы захватить лидерство в таблице. 

Также в прокат выйдут две отечественные комедии, которые должны работать на разные целевые аудитории: фильм Александра Фомина ПО БАРАМ (AK) – на молодежь в крупных городах, а проект Сони Карпуниной ЛОТЕРЕЯ (CRP) – больше на регионального зрителя. Предпродажи обеих новинок пока не очень высоки, поэтому оба релиза смогут освоить примерно 20-25 млн рублей за четыре дня проката. 

Помимо этого, в десятку лучших должен попасть мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (VLG) с результатом порядка 20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

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30.01.2025 Автор: БК