Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января

Несмотря на не самый высокий уровень предпродаж, в лидеры уикенда должна вырваться новинка ВАСИЛИЙ (NMG). Комедия с Александром Петровым претендует на старт в районе 100–110 млн рублей – это ниже ожиданий рынка, однако все равно позволит проекту возглавить таблицу.



У турецкой комедии ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP), напротив, с предпродажами все отлично, но повышенный интерес фанатской аудитории звезды сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина может не отыграться на массовом зрителе. Осторожно предположим, что новинка сможет освоить за четыре дня проката порядка 70 млн рублей, однако не исключено, что ее сборы смогут и приятно удивить кинотеатры.



Также в десятку лучших должен пробиться мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK) с результатом около 20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ВАСИЛИЙ

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23.01.2025 Автор: БК