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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января


В лидеры вырвется российская комедия «Василий»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВАСИЛИЙ NMG 2000 100 000 000 972 668 50 000 -
2 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ NMG 2000 85 000 000 826 768 42 500 -44
3 ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК CP 1400 70 000 000 680 868 50 000 -
4 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА CP 1900 66 000 000 641 961 34 737 -51
5 ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА AK 900 37 000 000 359 887 41 111 -47
6 НОЧЬ В ЗООПАРКЕ AK 1500 20 000 000 194 534 13 333 -
7 ДОМОВЕНОК КУЗЯ AK 900 20 000 000 194 534 22 222 -46
  398 000 000 3 871 219  

Несмотря на не самый высокий уровень предпродаж, в лидеры уикенда должна вырваться новинка ВАСИЛИЙ (NMG). Комедия с Александром Петровым претендует на старт в районе 100–110 млн рублей – это ниже ожиданий рынка, однако все равно позволит проекту возглавить таблицу.

У турецкой комедии ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP), напротив, с предпродажами все отлично, но повышенный интерес фанатской аудитории звезды сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина может не отыграться на массовом зрителе. Осторожно предположим, что новинка сможет освоить за четыре дня проката порядка 70 млн рублей, однако не исключено, что ее сборы смогут и приятно удивить кинотеатры.

Также в десятку лучших должен пробиться мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK) с результатом около 20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИЙ

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23.01.2025 Автор: БК