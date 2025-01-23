Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января

В лидеры вырвется российская комедия «Василий»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВАСИЛИЙ
|NMG
|2000
|100 000 000
|972 668
|50 000
|-
|2
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|2000
|85 000 000
|826 768
|42 500
|-44
|3
|ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
|CP
|1400
|70 000 000
|680 868
|50 000
|-
|4
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|1900
|66 000 000
|641 961
|34 737
|-51
|5
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|AK
|900
|37 000 000
|359 887
|41 111
|-47
|6
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|AK
|1500
|20 000 000
|194 534
|13 333
|-
|7
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|AK
|900
|20 000 000
|194 534
|22 222
|-46
|398 000 000
|3 871 219
Несмотря на не самый высокий уровень предпродаж, в лидеры уикенда должна вырваться новинка ВАСИЛИЙ (NMG). Комедия с Александром Петровым претендует на старт в районе 100–110 млн рублей – это ниже ожиданий рынка, однако все равно позволит проекту возглавить таблицу.
У турецкой комедии ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP), напротив, с предпродажами все отлично, но повышенный интерес фанатской аудитории звезды сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина может не отыграться на массовом зрителе. Осторожно предположим, что новинка сможет освоить за четыре дня проката порядка 70 млн рублей, однако не исключено, что ее сборы смогут и приятно удивить кинотеатры.
Также в десятку лучших должен пробиться мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK) с результатом около 20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ВАСИЛИЙ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января
23.01.2025 Автор: БК