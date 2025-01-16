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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января


Лучшей новинкой должен стать триллер «Плохая девочка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ NMG 2300 130 000 000 1 275 635 56 522 -57
2 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА CP 2000 120 000 000 1 177 510 60 000 -59
3 ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА AK 700 40 000 000 392 503 57 143 -
4 ЕЛКИ 11 NMG 900 36 000 000 353 253 40 000 -55
5 ДОМОВЕНОК КУЗЯ AK 2000 28 000 000 274 752 14 000 -62
6 ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА AK 900 28 000 000 274 752 31 111 -52
7 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 VLG 1800 18 000 000 176 626 10 000 -44
8 БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ EXP 1000 13 000 000 127 564 13 000 -
9 ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ EXP 1000 12 000 000 117 751 12 000 -55
10 ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ AK 1000 12 000 000 117 751 12 000 -52
  437 000 000 4 288 097  

В качестве лидеров этой недели вновь останутся холдоверы ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP). Последний в течение уикенда должен достичь престижной отметки сборов в 3 млрд. 

Лучшей же новинкой видится триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK) с Николь Кидман в главной роли. Учитывая предпродажи проекта, тот должен освоить порядка 40-45 млн рублей за четыре дня проката.

Также в топ-10 может попасть анимационная лента БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP). У мультфильма довольно серьезная конкуренция за семейную аудиторию среди старожилов проката, но он должен записать на свой счет 10-15 млн рублей.  

Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

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16.01.2025 Автор: БК