Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января

В качестве лидеров этой недели вновь останутся холдоверы ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP). Последний в течение уикенда должен достичь престижной отметки сборов в 3 млрд.



Лучшей же новинкой видится триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK) с Николь Кидман в главной роли. Учитывая предпродажи проекта, тот должен освоить порядка 40-45 млн рублей за четыре дня проката.



Также в топ-10 может попасть анимационная лента БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP). У мультфильма довольно серьезная конкуренция за семейную аудиторию среди старожилов проката, но он должен записать на свой счет 10-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

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16.01.2025 Автор: БК