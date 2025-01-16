Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января

Лучшей новинкой должен стать триллер «Плохая девочка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|2300
|130 000 000
|1 275 635
|56 522
|-57
|2
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|2000
|120 000 000
|1 177 510
|60 000
|-59
|3
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|AK
|700
|40 000 000
|392 503
|57 143
|-
|4
|ЕЛКИ 11
|NMG
|900
|36 000 000
|353 253
|40 000
|-55
|5
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|AK
|2000
|28 000 000
|274 752
|14 000
|-62
|6
|ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА
|AK
|900
|28 000 000
|274 752
|31 111
|-52
|7
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6
|VLG
|1800
|18 000 000
|176 626
|10 000
|-44
|8
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|EXP
|1000
|13 000 000
|127 564
|13 000
|-
|9
|ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|EXP
|1000
|12 000 000
|117 751
|12 000
|-55
|10
|ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ
|AK
|1000
|12 000 000
|117 751
|12 000
|-52
|437 000 000
|4 288 097
В качестве лидеров этой недели вновь останутся холдоверы ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP). Последний в течение уикенда должен достичь престижной отметки сборов в 3 млрд.
Лучшей же новинкой видится триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK) с Николь Кидман в главной роли. Учитывая предпродажи проекта, тот должен освоить порядка 40-45 млн рублей за четыре дня проката.
Также в топ-10 может попасть анимационная лента БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP). У мультфильма довольно серьезная конкуренция за семейную аудиторию среди старожилов проката, но он должен записать на свой счет 10-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
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16.01.2025 Автор: БК