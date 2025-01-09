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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 января


В лидерах останутся «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА CP 2200 300 000 000 2 950 433 136 364 -
2 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ NMG 2000 280 000 000 2 753 737 140 000 -
3 ДОМОВЕНОК КУЗЯ AK 2000 80 000 000 786 782 40 000 -
4 ЕЛКИ 11 NMG 1500 65 000 000 639 260 43 333 -
5 ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА AK 1200 50 000 000 491 739 41 667 -
6 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 VLG 2200 42 000 000 413 061 19 091 -
7 ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ EXP 700 18 000 000 177 026 25 714 -
  835 000 000 8 212 038  

В первый рабочий уикенд нового 2025-го года отечественный прокат не должен преподнести сюрпризы. В его лидерах останутся отечественные сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP) и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) с кассой в районе 300 млн рублей каждый.

Лучшей же новинкой недели станет проект, рассчитанный на мужскую аудиторию – боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK). Фильм с Джерардом Батлером в главной роли показывает уверенные предпродажи, так что результат около 50 млн рублей кажется вполне посильной для него задачей.

Хоррор ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP) также должен попасть в первую десятку. Скорее всего, за четыре дня проката фильм сможет заработать 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

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09.01.2025 Автор: БК