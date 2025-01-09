Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 января

В первый рабочий уикенд нового 2025-го года отечественный прокат не должен преподнести сюрпризы. В его лидерах останутся отечественные сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP) и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) с кассой в районе 300 млн рублей каждый.



Лучшей же новинкой недели станет проект, рассчитанный на мужскую аудиторию – боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK). Фильм с Джерардом Батлером в главной роли показывает уверенные предпродажи, так что результат около 50 млн рублей кажется вполне посильной для него задачей.



Хоррор ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP) также должен попасть в первую десятку. Скорее всего, за четыре дня проката фильм сможет заработать 18-20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

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09.01.2025 Автор: БК