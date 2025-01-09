Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 января

В лидерах останутся «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|2200
|300 000 000
|2 950 433
|136 364
|-
|2
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|2000
|280 000 000
|2 753 737
|140 000
|-
|3
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|AK
|2000
|80 000 000
|786 782
|40 000
|-
|4
|ЕЛКИ 11
|NMG
|1500
|65 000 000
|639 260
|43 333
|-
|5
|ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА
|AK
|1200
|50 000 000
|491 739
|41 667
|-
|6
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6
|VLG
|2200
|42 000 000
|413 061
|19 091
|-
|7
|ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|EXP
|700
|18 000 000
|177 026
|25 714
|-
|835 000 000
|8 212 038
В первый рабочий уикенд нового 2025-го года отечественный прокат не должен преподнести сюрпризы. В его лидерах останутся отечественные сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP) и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) с кассой в районе 300 млн рублей каждый.
Лучшей же новинкой недели станет проект, рассчитанный на мужскую аудиторию – боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK). Фильм с Джерардом Батлером в главной роли показывает уверенные предпродажи, так что результат около 50 млн рублей кажется вполне посильной для него задачей.
Хоррор ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP) также должен попасть в первую десятку. Скорее всего, за четыре дня проката фильм сможет заработать 18-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
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09.01.2025 Автор: БК