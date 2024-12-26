Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 декабря

В последний уикенд 2024-го года лидерство уикенда, скорее всего, останется за семейным проектом ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK). Релиз должен показать умеренное падение и заработать еще порядка 130-140 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда станет мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG). У релиза студии «Мельница» хороший уровень предпродаж, который должен гарантировать ему старт в районе 100-110 млн рублей.



Российский фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP) претендует на старт в районе 35-40 млн рублей. На чуть меньший результат, около 20-25 млн рублей, может рассчитывать музыкальный байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (VLG).



Фото: кадр из фильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6

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26.12.2024 Автор: БК