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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 декабря


Главной новинкой последнего уикенда года станет мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОМОВЕНОК КУЗЯ AK 2200 130 000 000 1 264 838 59 091 -41
2 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 VLG 2000 110 000 000 1 070 247 55 000 -
3 ЕЛКИ 11 NMG 2000 100 000 000 972 952 50 000 -35
4 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД NKI 2000 45 000 000 437 828 22 500 -48
5 ПОСЛЕДНИЙ РОНИН CP 2000 40 000 000 389 181 20 000 -
6 БРАТЬЯ CP 1500 30 000 000 291 886 20 000 -49
7 БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА VLG 1000 25 000 000 243 238 25 000 -
8 ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ NMG 1600 15 000 000 145 943 9 375 -58
9 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 VLG 700 12 000 000 116 754 17 143 -61
  507 000 000 4 932 866  

В последний уикенд 2024-го года лидерство уикенда, скорее всего, останется за семейным проектом ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK). Релиз должен показать умеренное падение и заработать еще порядка 130-140 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда станет мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG). У релиза студии «Мельница» хороший уровень предпродаж, который должен гарантировать ему старт в районе 100-110 млн рублей.

Российский фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP) претендует на старт в районе 35-40 млн рублей. На чуть меньший результат, около 20-25 млн рублей, может рассчитывать музыкальный байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (VLG).

Фото: кадр из фильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6

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26.12.2024 Автор: БК