Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 декабря

Главной новинкой последнего уикенда года станет мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|AK
|2200
|130 000 000
|1 264 838
|59 091
|-41
|2
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6
|VLG
|2000
|110 000 000
|1 070 247
|55 000
|-
|3
|ЕЛКИ 11
|NMG
|2000
|100 000 000
|972 952
|50 000
|-35
|4
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|NKI
|2000
|45 000 000
|437 828
|22 500
|-48
|5
|ПОСЛЕДНИЙ РОНИН
|CP
|2000
|40 000 000
|389 181
|20 000
|-
|6
|БРАТЬЯ
|CP
|1500
|30 000 000
|291 886
|20 000
|-49
|7
|БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА
|VLG
|1000
|25 000 000
|243 238
|25 000
|-
|8
|ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
|NMG
|1600
|15 000 000
|145 943
|9 375
|-58
|9
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|VLG
|700
|12 000 000
|116 754
|17 143
|-61
|507 000 000
|4 932 866
В последний уикенд 2024-го года лидерство уикенда, скорее всего, останется за семейным проектом ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK). Релиз должен показать умеренное падение и заработать еще порядка 130-140 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда станет мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG). У релиза студии «Мельница» хороший уровень предпродаж, который должен гарантировать ему старт в районе 100-110 млн рублей.
Российский фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP) претендует на старт в районе 35-40 млн рублей. На чуть меньший результат, около 20-25 млн рублей, может рассчитывать музыкальный байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (VLG).
Фото: кадр из фильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6
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26.12.2024 Автор: БК