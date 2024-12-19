Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря

Главной новинкой уикенда вновь должен стать проект, рассчитанный на семейную аудиторию. Отечественная новинка ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK) показывает довольно внушительные предпродажи, и поэтому она, несмотря даже на сильную конкуренцию среди холдоверов, должна заработать в первый уикенд порядка 220-250 млн рублей.



Новогодний альманах ЕЛКИ 11 (NMG) после недельного превью выходит в широкий прокат, в котором ему вполне по силам освоить порядка 100-120 млн рублей за четыре дня проката.



Комедия БРАТЬЯ (CP) с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым должна выступить скромнее прямого конкурента за целевую аудиторию и пополнить свою копилку примерно на 70-80 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

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19.12.2024 Автор: БК