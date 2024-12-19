Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря

«Домовенок Кузя» отберет пальму первенства у «Бабы Яги»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|AK
|22000
|240 000 000
|2 324 005
|10 909
|-
|2
|ЕЛКИ 11
|NMG
|2000
|110 000 000
|1 065 169
|55 000
|-
|3
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|NKI
|2100
|100 000 000
|968 335
|47 619
|-39
|4
|БРАТЬЯ
|CP
|2000
|70 000 000
|677 835
|35 000
|-
|5
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|VLG
|1500
|40 000 000
|387 334
|26 667
|-43
|6
|ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
|NMG
|1800
|37 000 000
|358 284
|20 556
|-47
|7
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|CP
|1200
|17 000 000
|164 617
|14 167
|-60
|8
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|400
|13 000 000
|125 884
|32 500
|-41
|627 000 000
|6 071 463
Главной новинкой уикенда вновь должен стать проект, рассчитанный на семейную аудиторию. Отечественная новинка ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK) показывает довольно внушительные предпродажи, и поэтому она, несмотря даже на сильную конкуренцию среди холдоверов, должна заработать в первый уикенд порядка 220-250 млн рублей.
Новогодний альманах ЕЛКИ 11 (NMG) после недельного превью выходит в широкий прокат, в котором ему вполне по силам освоить порядка 100-120 млн рублей за четыре дня проката.
Комедия БРАТЬЯ (CP) с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым должна выступить скромнее прямого конкурента за целевую аудиторию и пополнить свою копилку примерно на 70-80 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ
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19.12.2024 Автор: БК