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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря


«Домовенок Кузя» отберет пальму первенства у «Бабы Яги»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОМОВЕНОК КУЗЯ AK 22000 240 000 000 2 324 005 10 909 -
2 ЕЛКИ 11 NMG 2000 110 000 000 1 065 169 55 000 -
3 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД NKI 2100 100 000 000 968 335 47 619 -39
4 БРАТЬЯ CP 2000 70 000 000 677 835 35 000 -
5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 VLG 1500 40 000 000 387 334 26 667 -43
6 ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ NMG 1800 37 000 000 358 284 20 556 -47
7 ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ CP 1200 17 000 000 164 617 14 167 -60
8 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 400 13 000 000 125 884 32 500 -41
  627 000 000 6 071 463  

Главной новинкой уикенда вновь должен стать проект, рассчитанный на семейную аудиторию. Отечественная новинка ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK) показывает довольно внушительные предпродажи, и поэтому она, несмотря даже на сильную конкуренцию среди холдоверов, должна заработать в первый уикенд порядка 220-250 млн рублей.

Новогодний альманах ЕЛКИ 11 (NMG) после недельного превью выходит в широкий прокат, в котором ему вполне по силам освоить порядка 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Комедия БРАТЬЯ (CP) с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым должна выступить скромнее прямого конкурента за целевую аудиторию и пополнить свою копилку примерно на 70-80 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

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19.12.2024 Автор: БК