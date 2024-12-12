Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря

Главной новинкой недели, несомненно, станет отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Проект показывает уверенные предпродажи и должен возглавить отечественный прокат по итогу уикенда с результатом порядка 130 млн рублей.



Мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG), судя по предварительным цифрам, должен выступить лучше, чем выходивший неделю назад анимационный проект МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG). Скорее всего, новинка освоит порядка 60 млн рублей за четыре дня проката.



Российская комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK) также должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом около 20-25 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

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