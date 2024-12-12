top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря


Новинка «Баба Яга спасет Новый Год» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД NKI 2200 130 000 000 1 247 122 59 091 -
2 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 VLG 2000 70 000 000 671 527 35 000 -50
3 ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ NMG 2000 60 000 000 575 595 30 000 -
4 ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ CP 1600 32 000 000 306 984 20 000 -55
5 МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС VLG 2000 24 000 000 230 238 12 000 -45
6 СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ AK 700 23 000 000 220 645 32 857 -
7 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 500 20 000 000 191 865 40 000 -39
8 ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ CP 1000 15 000 000 143 899 15 000 -60
  374 000 000 3 587 874  

Главной новинкой недели, несомненно, станет отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Проект показывает уверенные предпродажи и должен возглавить отечественный прокат по итогу уикенда с результатом порядка 130 млн рублей. 

Мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG), судя по предварительным цифрам, должен выступить лучше, чем выходивший неделю назад анимационный проект МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG). Скорее всего, новинка освоит порядка 60 млн рублей за четыре дня проката. 

Российская комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK) также должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом около 20-25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 декабря

12.12.2024