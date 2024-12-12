Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря

Новинка «Баба Яга спасет Новый Год» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|NKI
|2200
|130 000 000
|1 247 122
|59 091
|-
|2
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|VLG
|2000
|70 000 000
|671 527
|35 000
|-50
|3
|ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
|NMG
|2000
|60 000 000
|575 595
|30 000
|-
|4
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|CP
|1600
|32 000 000
|306 984
|20 000
|-55
|5
|МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС
|VLG
|2000
|24 000 000
|230 238
|12 000
|-45
|6
|СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ
|AK
|700
|23 000 000
|220 645
|32 857
|-
|7
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|500
|20 000 000
|191 865
|40 000
|-39
|8
|ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ
|CP
|1000
|15 000 000
|143 899
|15 000
|-60
|374 000 000
|3 587 874
Главной новинкой недели, несомненно, станет отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Проект показывает уверенные предпродажи и должен возглавить отечественный прокат по итогу уикенда с результатом порядка 130 млн рублей.
Мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG), судя по предварительным цифрам, должен выступить лучше, чем выходивший неделю назад анимационный проект МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG). Скорее всего, новинка освоит порядка 60 млн рублей за четыре дня проката.
Российская комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK) также должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом около 20-25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
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