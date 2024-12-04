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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5 – 8 декабря


«Приключения Паддингтона 3» продолжат лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 VLG 2000 160 000 000 1 534 919 80 000 -34
2 ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ CP 1500 45 000 000 431 696 30 000 -
3 ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ CP 1500 38 000 000 364 543 25 333 -56
4 МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС VLG 1500 35 000 000 335 764 23 333 -
5 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 700 27 000 000 259 018 38 571 -46
6 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ AK 1500 17 000 000 163 085 11 333 -56
7 ЗЯТЬ CP 1000 11 000 000 105 526 11 000 -65
8 ЕРЕТИК VLG 400 10 000 000 95 932 25 000 -54
  343 000 000 3 290 483  

Несмотря на многочисленные новинки недели, лидером на уикенде останется семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). Британский релиз должен будет показать умеренное падение и за свой второй уикенд заработать порядка 160 млн рублей.

На звание лучшей новинки претендует отечественная комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP). Богатый актерский состав и рекламная поддержка канала ТНТ должны будут обеспечить проекту старт в районе 45-50 млн рублей.

Анимационный релиз МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG) должен стать главным предложением для самого юного зрителя. Это позволит ему заработать за четыре дня проката около 30-35 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

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04.12.2024 Автор: БК