Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5 – 8 декабря

Несмотря на многочисленные новинки недели, лидером на уикенде останется семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). Британский релиз должен будет показать умеренное падение и за свой второй уикенд заработать порядка 160 млн рублей.



На звание лучшей новинки претендует отечественная комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP). Богатый актерский состав и рекламная поддержка канала ТНТ должны будут обеспечить проекту старт в районе 45-50 млн рублей.



Анимационный релиз МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG) должен стать главным предложением для самого юного зрителя. Это позволит ему заработать за четыре дня проката около 30-35 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

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04.12.2024 Автор: БК