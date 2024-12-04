Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5 – 8 декабря

«Приключения Паддингтона 3» продолжат лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|VLG
|2000
|160 000 000
|1 534 919
|80 000
|-34
|2
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|CP
|1500
|45 000 000
|431 696
|30 000
|-
|3
|ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ
|CP
|1500
|38 000 000
|364 543
|25 333
|-56
|4
|МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС
|VLG
|1500
|35 000 000
|335 764
|23 333
|-
|5
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|700
|27 000 000
|259 018
|38 571
|-46
|6
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|1500
|17 000 000
|163 085
|11 333
|-56
|7
|ЗЯТЬ
|CP
|1000
|11 000 000
|105 526
|11 000
|-65
|8
|ЕРЕТИК
|VLG
|400
|10 000 000
|95 932
|25 000
|-54
|343 000 000
|3 290 483
Несмотря на многочисленные новинки недели, лидером на уикенде останется семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). Британский релиз должен будет показать умеренное падение и за свой второй уикенд заработать порядка 160 млн рублей.
На звание лучшей новинки претендует отечественная комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP). Богатый актерский состав и рекламная поддержка канала ТНТ должны будут обеспечить проекту старт в районе 45-50 млн рублей.
Анимационный релиз МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG) должен стать главным предложением для самого юного зрителя. Это позволит ему заработать за четыре дня проката около 30-35 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
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04.12.2024 Автор: БК