Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 ноября – 1 декабря

Лидерство в прокате захватят «Приключения Паддингтона 3»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|VLG
|2000
|230 000 000
|2 129 432
|115 000
|-
|2
|ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ
|CP
|1800
|120 000 000
|1 111 008
|66 667
|-
|3
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|1300
|62 000 000
|574 021
|47 692
|-30
|4
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|1800
|55 000 000
|509 212
|30 556
|-40
|5
|ЗЯТЬ
|CP
|1500
|40 000 000
|370 336
|26 667
|-54
|6
|ОГНИВО
|CP
|800
|25 000 000
|231 460
|31 250
|-50
|7
|ЕРЕТИК
|VLG
|1000
|22 000 000
|203 685
|22 000
|-48
|8
|КОНКЛАВ
|AK
|500
|12 000 000
|111 101
|24 000
|-49
|9
|МАРИЯ
|PRD
|500
|11 000 000
|101 842
|22 000
|-
|577 000 000
|5 342 098
Главной новинкой последней недели ноября, несомненно, станет семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). История похождений перуанского медведя уверенно вырвется в лидеры проката, однако предсказать ее стартовый результат довольно трудно. Подобных зарубежных релизов в российских кинотеатрах не было давно, поэтому осторожно предположим старт в районе 220-250 млн рублей.
Российская комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP) должна будет выступить на уровне предыдущего проекта «Квартета И» и записать на свой счет около 120 млн рублей за четыре дня проката.
Биографическая драма МАРИЯ (PRD) с Анджелиной Джоли в главной роли в стартовый уикенд претендует на результат в районе 10-12 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября
27.11.2024 Автор: БК