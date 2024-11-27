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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 ноября – 1 декабря


Лидерство в прокате захватят «Приключения Паддингтона 3»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 VLG 2000 230 000 000 2 129 432 115 000 -
2 ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ CP 1800 120 000 000 1 111 008 66 667 -
3 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 1300 62 000 000 574 021 47 692 -30
4 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ AK 1800 55 000 000 509 212 30 556 -40
5 ЗЯТЬ CP 1500 40 000 000 370 336 26 667 -54
6 ОГНИВО CP 800 25 000 000 231 460 31 250 -50
7 ЕРЕТИК VLG 1000 22 000 000 203 685 22 000 -48
8 КОНКЛАВ AK 500 12 000 000 111 101 24 000 -49
9 МАРИЯ PRD 500 11 000 000 101 842 22 000 -
  577 000 000 5 342 098  

Главной новинкой последней недели ноября, несомненно, станет семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). История похождений перуанского медведя уверенно вырвется в лидеры проката, однако предсказать ее стартовый результат довольно трудно. Подобных зарубежных релизов в российских кинотеатрах не было давно, поэтому осторожно предположим старт в районе 220-250 млн рублей.

Российская комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP) должна будет выступить на уровне предыдущего проекта «Квартета И» и записать на свой счет около 120 млн рублей за четыре дня проката. 

Биографическая драма МАРИЯ (PRD) с Анджелиной Джоли в главной роли в стартовый уикенд претендует на результат в районе 10-12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

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27.11.2024 Автор: БК