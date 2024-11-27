Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 ноября – 1 декабря

Главной новинкой последней недели ноября, несомненно, станет семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). История похождений перуанского медведя уверенно вырвется в лидеры проката, однако предсказать ее стартовый результат довольно трудно. Подобных зарубежных релизов в российских кинотеатрах не было давно, поэтому осторожно предположим старт в районе 220-250 млн рублей.



Российская комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP) должна будет выступить на уровне предыдущего проекта «Квартета И» и записать на свой счет около 120 млн рублей за четыре дня проката.



Биографическая драма МАРИЯ (PRD) с Анджелиной Джоли в главной роли в стартовый уикенд претендует на результат в районе 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

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27.11.2024 Автор: БК