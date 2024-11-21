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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября


Главной новинкой уикенда станет российская комедия «Зять»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ AK 2000 100 000 000 1 016 570 50 000 -28
2 ЗЯТЬ CP 2000 80 000 000 813 256 40 000 -
3 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 1500 68 000 000 691 268 45 333 -40
4 ОГНИВО CP 1500 45 000 000 457 457 30 000 -40
5 ЕРЕТИК VLG 1000 38 000 000 386 297 38 000 -49
6 КОНКЛАВ AK 750 25 000 000 254 143 33 333 -
7 СУПЕРСАНТА NKI 1000 18 000 000 182 983 18 000 -
8 РУКИ ВВЕРХ! CP 500 15 000 000 152 486 30 000 -42
9 СУБСТАНЦИЯ VLG 270 15 000 000 152 486 55 556 -41
10 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 250 13 000 000 132 154 52 000 -39
  417 000 000 4 239 097  

Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать отечественная комедия ЗЯТЬ (AK). В активе проекта – богатый актерский состав во главе с Дмитрием Нагиевым и неплохой уровень предпродаж, гарантирующий сборы в районе 80 млн рублей.

Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) окажется главным предложением недели для взыскательной аудитории. В его копилке за четыре дня проката должно оказаться около 25-30 млн рублей. 

Анимационный релиз СУПЕРСАНТА (NKI) предназначен для самого юного зрителя, что позволит ему записать на свой счет примерно на 15-20 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ

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21.11.2024 Автор: БК