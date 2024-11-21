Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября

Главной новинкой уикенда станет российская комедия «Зять»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|2000
|100 000 000
|1 016 570
|50 000
|-28
|2
|ЗЯТЬ
|CP
|2000
|80 000 000
|813 256
|40 000
|-
|3
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|1500
|68 000 000
|691 268
|45 333
|-40
|4
|ОГНИВО
|CP
|1500
|45 000 000
|457 457
|30 000
|-40
|5
|ЕРЕТИК
|VLG
|1000
|38 000 000
|386 297
|38 000
|-49
|6
|КОНКЛАВ
|AK
|750
|25 000 000
|254 143
|33 333
|-
|7
|СУПЕРСАНТА
|NKI
|1000
|18 000 000
|182 983
|18 000
|-
|8
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|500
|15 000 000
|152 486
|30 000
|-42
|9
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|270
|15 000 000
|152 486
|55 556
|-41
|10
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|250
|13 000 000
|132 154
|52 000
|-39
|417 000 000
|4 239 097
Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать отечественная комедия ЗЯТЬ (AK). В активе проекта – богатый актерский состав во главе с Дмитрием Нагиевым и неплохой уровень предпродаж, гарантирующий сборы в районе 80 млн рублей.
Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) окажется главным предложением недели для взыскательной аудитории. В его копилке за четыре дня проката должно оказаться около 25-30 млн рублей.
Анимационный релиз СУПЕРСАНТА (NKI) предназначен для самого юного зрителя, что позволит ему записать на свой счет примерно на 15-20 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ
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21.11.2024 Автор: БК