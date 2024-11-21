Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября

Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать отечественная комедия ЗЯТЬ (AK). В активе проекта – богатый актерский состав во главе с Дмитрием Нагиевым и неплохой уровень предпродаж, гарантирующий сборы в районе 80 млн рублей.



Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) окажется главным предложением недели для взыскательной аудитории. В его копилке за четыре дня проката должно оказаться около 25-30 млн рублей.



Анимационный релиз СУПЕРСАНТА (NKI) предназначен для самого юного зрителя, что позволит ему записать на свой счет примерно на 15-20 млн рублей по итогу уикенда.



Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ

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21.11.2024 Автор: БК