Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 ноября

«Любовь Советского Союза» удержит лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|2000
|120 000 000
|1 221 747
|60 000
|-25
|2
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|2200
|80 000 000
|814 498
|36 364
|-
|3
|ЕРЕТИК
|VLG
|800
|70 000 000
|712 686
|87 500
|-
|4
|ОГНИВО
|CP
|1500
|65 000 000
|661 780
|43 333
|-48
|5
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|300
|35 000 000
|356 343
|116 667
|-15
|6
|ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ
|CRP
|1000
|23 000 000
|234 168
|23 000
|-
|7
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|500
|23 000 000
|234 168
|46 000
|-50
|8
|ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ
|GF
|700
|16 000 000
|162 900
|22 857
|-58
|9
|ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ
|NMG
|1500
|12 000 000
|122 175
|8 000
|-54
|10
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|CRP
|1500
|12 000 000
|122 175
|8 000
|-58
|456 000 000
|4 642 639
Предстоящий уикенд порадует кинотеатры несколькими кассовыми новинками, но лидерство в официальном прокате, скорее всего, удержит отечественная картина ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Проект должен показать умеренное падение относительно стартовой недели и записать на свой счет еще порядка 110-120 млн рублей.
Лучшей новинкой, вероятнее всего, окажется новая часть семейной франшизы МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Релиз показывает уверенные предпродажи, подтверждающие интерес к ней целевой аудитории. Старт в районе 80 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.
Американский триллер ЕРЕТИК (VLG) явно станет главным предложением недели для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, он не доберется до результата хоррора СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, но вполне может пополнить свою копилку на 60-70 млн рублей к концу уикенда.
Комедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) с Оксаной Акиньшиной в главной роли претендует на 20-25 млн рублей за четыре дня проката, что также позволит ей попасть в таблицу лучших релизов уикенда.
Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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14.11.2024 Автор: БК