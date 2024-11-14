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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 ноября


«Любовь Советского Союза» удержит лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 2000 120 000 000 1 221 747 60 000 -25
2 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ AK 2200 80 000 000 814 498 36 364 -
3 ЕРЕТИК VLG 800 70 000 000 712 686 87 500 -
4 ОГНИВО CP 1500 65 000 000 661 780 43 333 -48
5 СУБСТАНЦИЯ VLG 300 35 000 000 356 343 116 667 -15
6 ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ CRP 1000 23 000 000 234 168 23 000 -
7 РУКИ ВВЕРХ! CP 500 23 000 000 234 168 46 000 -50
8 ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ GF 700 16 000 000 162 900 22 857 -58
9 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ NMG 1500 12 000 000 122 175 8 000 -54
10 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ CRP 1500 12 000 000 122 175 8 000 -58
  456 000 000 4 642 639  

Предстоящий уикенд порадует кинотеатры несколькими кассовыми новинками, но лидерство в официальном прокате, скорее всего, удержит отечественная картина ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Проект должен показать умеренное падение относительно стартовой недели и записать на свой счет еще порядка 110-120 млн рублей.

Лучшей новинкой, вероятнее всего, окажется новая часть семейной франшизы МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Релиз показывает уверенные предпродажи, подтверждающие интерес к ней целевой аудитории. Старт в районе 80 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.

Американский триллер ЕРЕТИК (VLG) явно станет главным предложением недели для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, он не доберется до результата хоррора СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, но вполне может пополнить свою копилку на 60-70 млн рублей к концу уикенда.

Комедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) с Оксаной Акиньшиной в главной роли претендует на 20-25 млн рублей за четыре дня проката, что также позволит ей попасть в таблицу лучших релизов уикенда. 

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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14.11.2024 Автор: БК