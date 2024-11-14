Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 ноября

Предстоящий уикенд порадует кинотеатры несколькими кассовыми новинками, но лидерство в официальном прокате, скорее всего, удержит отечественная картина ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Проект должен показать умеренное падение относительно стартовой недели и записать на свой счет еще порядка 110-120 млн рублей.



Лучшей новинкой, вероятнее всего, окажется новая часть семейной франшизы МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Релиз показывает уверенные предпродажи, подтверждающие интерес к ней целевой аудитории. Старт в районе 80 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.



Американский триллер ЕРЕТИК (VLG) явно станет главным предложением недели для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, он не доберется до результата хоррора СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, но вполне может пополнить свою копилку на 60-70 млн рублей к концу уикенда.



Комедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) с Оксаной Акиньшиной в главной роли претендует на 20-25 млн рублей за четыре дня проката, что также позволит ей попасть в таблицу лучших релизов уикенда.



Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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14.11.2024 Автор: БК