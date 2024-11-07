Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 ноября

Главной новинкой первого полноценного ноябрьского уикенда должна стать российская картина ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Исторический проект показывает не очень выскоий уровень предпродаж для фильма подобного размаха, но благодаря обширной рекламной кампании и широкой росписи должен оприходовать в первый уикенд порядка 130-150 млн рублей.



Фантастический боевик ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF) должен будет привлечь молодежную аудиторию, а с учетом отсутствия на предстоящей неделе в прокатной сетке пиратского релиза ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ, шансы новинки заработать за четыре дня проката 18-20 млн рублей сильно увеличаются.



Китайский мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI) рассчитан на семейную аудиторию и, скорее всего, к концу уикенда сможет пополнить свою копилку на 13-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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07.11.2024 Автор: БК