Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 ноября

Лучшей новинкой станет отечественая картина «Любовь Советского Союза»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОГНИВО
|CP
|2000
|150 000 000
|1 545 595
|75 000
|-47
|2
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|CP
|2000
|130 000 000
|1 339 516
|65 000
|-
|3
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|1000
|45 000 000
|463 679
|45 000
|-47
|4
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|CRP
|2000
|40 000 000
|412 159
|20 000
|-42
|5
|ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ
|NMG
|1800
|32 000 000
|329 727
|17 778
|-42
|6
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|250
|30 000 000
|309 119
|120 000
|-35
|7
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|300
|22 000 000
|226 687
|73 333
|-41
|8
|ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ
|GF
|800
|18 000 000
|185 471
|22 500
|-
|9
|БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС
|NKI
|1000
|14 000 000
|144 256
|14 000
|-
|481 000 000
|4 956 208
Главной новинкой первого полноценного ноябрьского уикенда должна стать российская картина ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Исторический проект показывает не очень выскоий уровень предпродаж для фильма подобного размаха, но благодаря обширной рекламной кампании и широкой росписи должен оприходовать в первый уикенд порядка 130-150 млн рублей.
Фантастический боевик ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF) должен будет привлечь молодежную аудиторию, а с учетом отсутствия на предстоящей неделе в прокатной сетке пиратского релиза ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ, шансы новинки заработать за четыре дня проката 18-20 млн рублей сильно увеличаются.
Китайский мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI) рассчитан на семейную аудиторию и, скорее всего, к концу уикенда сможет пополнить свою копилку на 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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07.11.2024 Автор: БК