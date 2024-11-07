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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 ноября


Лучшей новинкой станет отечественая картина «Любовь Советского Союза»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОГНИВО CP 2000 150 000 000 1 545 595 75 000 -47
2 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CP 2000 130 000 000 1 339 516 65 000 -
3 РУКИ ВВЕРХ! CP 1000 45 000 000 463 679 45 000 -47
4 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ CRP 2000 40 000 000 412 159 20 000 -42
5 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ NMG 1800 32 000 000 329 727 17 778 -42
6 СУБСТАНЦИЯ VLG 250 30 000 000 309 119 120 000 -35
7 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 300 22 000 000 226 687 73 333 -41
8 ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ GF 800 18 000 000 185 471 22 500 -
9 БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС NKI 1000 14 000 000 144 256 14 000 -
  481 000 000 4 956 208  

Главной новинкой первого полноценного ноябрьского уикенда должна стать российская картина ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Исторический проект показывает не очень выскоий уровень предпродаж для фильма подобного размаха, но благодаря обширной рекламной кампании и широкой росписи должен оприходовать в первый уикенд порядка 130-150 млн рублей.

Фантастический боевик ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF) должен будет привлечь молодежную аудиторию, а с учетом отсутствия на предстоящей неделе в прокатной сетке пиратского релиза ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ, шансы новинки заработать за четыре дня проката 18-20 млн рублей сильно увеличаются. 

Китайский мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI) рассчитан на семейную аудиторию и, скорее всего, к концу уикенда сможет пополнить свою копилку на 13-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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07.11.2024 Автор: БК