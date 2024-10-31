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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 октября – 3 ноября


«Огниво» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОГНИВО CP 2000 250 000 000 2 586 921 125 000 -9
2 РУКИ ВВЕРХ! CP 1500 90 000 000 931 291 60 000 -33
3 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ NMG 1500 80 000 000 827 815 53 333 -
4 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ CRP 1800 60 000 000 620 861 33 333 -
5 СУБСТАНЦИЯ VLG 300 50 000 000 517 384 166 667 -9
6 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 350 35 000 000 362 169 100 000 -21
7 ВРЕМЯ ЖИТЬ VLG 800 28 000 000 289 735 35 000 -
8 УЖАСАЮЩИЙ 3 WP 600 25 000 000 258 692 41 667 -49
9 АНОРА AK 1000 24 000 000 248 344 24 000 -36
10 ЛЕС ЧУДЕС VLG 1000 20 000 000 206 954 20 000 -
11 ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ AK 1000 15 000 000 155 215 15 000 -
12 ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА EXP 600 15 000 000 155 215 25 000 -
  692 000 000 7 160 596  

Предстоящий уикенд хоть и выпадает на осенние школьные каникулы, но он будет иметь лишь один выходной день, что, очевидно, скажется на множителях всех релизов этой недели.

Лидировать в прокате продолжит сказка ОГНИВО (СP). Скорее всего проект не ждет падение относительно прошлой недели, а если бы суббота была обычным выходным днем, то, возможно, можно было ожидать и прироста.

Главными новинками уикенда должны стать отечественные картины ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP). Судя по достаточно высоким цифрам предпродаж проектов, они смогут заработать от 60 млн до 80 млн рублей. 

Мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG) с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом претендует на старт в районе 25–30 млн рублей. Проект должен стать главным предложением уикенда для молодежной аудитории. 

Также в десятку лучших должны попасть два иностранных мультфильма – ЛЕС ЧУДЕС (VLG) и ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ (AK). Скорее всего они начнут свой прокат с 15–20 млн рублей, но смогут показать неплохую работу в длину. 

Поклонников хорроров может заинтересовать проект ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (EXP), претендующий на результат в районе 15 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ОГНИВО

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31.10.2024 Автор: Георгий Романов