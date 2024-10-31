Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 октября – 3 ноября

Предстоящий уикенд хоть и выпадает на осенние школьные каникулы, но он будет иметь лишь один выходной день, что, очевидно, скажется на множителях всех релизов этой недели.

Лидировать в прокате продолжит сказка ОГНИВО (СP). Скорее всего проект не ждет падение относительно прошлой недели, а если бы суббота была обычным выходным днем, то, возможно, можно было ожидать и прироста.

Главными новинками уикенда должны стать отечественные картины ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP). Судя по достаточно высоким цифрам предпродаж проектов, они смогут заработать от 60 млн до 80 млн рублей.

Мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG) с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом претендует на старт в районе 25–30 млн рублей. Проект должен стать главным предложением уикенда для молодежной аудитории.

Также в десятку лучших должны попасть два иностранных мультфильма – ЛЕС ЧУДЕС (VLG) и ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ (AK). Скорее всего они начнут свой прокат с 15–20 млн рублей, но смогут показать неплохую работу в длину.

Поклонников хорроров может заинтересовать проект ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (EXP), претендующий на результат в районе 15 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ОГНИВО

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31.10.2024 Автор: Георгий Романов