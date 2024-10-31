Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 октября – 3 ноября

«Огниво» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОГНИВО
|CP
|2000
|250 000 000
|2 586 921
|125 000
|-9
|2
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|1500
|90 000 000
|931 291
|60 000
|-33
|3
|ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ
|NMG
|1500
|80 000 000
|827 815
|53 333
|-
|4
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|CRP
|1800
|60 000 000
|620 861
|33 333
|-
|5
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|300
|50 000 000
|517 384
|166 667
|-9
|6
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|350
|35 000 000
|362 169
|100 000
|-21
|7
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|VLG
|800
|28 000 000
|289 735
|35 000
|-
|8
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|WP
|600
|25 000 000
|258 692
|41 667
|-49
|9
|АНОРА
|AK
|1000
|24 000 000
|248 344
|24 000
|-36
|10
|ЛЕС ЧУДЕС
|VLG
|1000
|20 000 000
|206 954
|20 000
|-
|11
|ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ
|AK
|1000
|15 000 000
|155 215
|15 000
|-
|12
|ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА
|EXP
|600
|15 000 000
|155 215
|25 000
|-
|692 000 000
|7 160 596
Предстоящий уикенд хоть и выпадает на осенние школьные каникулы, но он будет иметь лишь один выходной день, что, очевидно, скажется на множителях всех релизов этой недели.
Лидировать в прокате продолжит сказка ОГНИВО (СP). Скорее всего проект не ждет падение относительно прошлой недели, а если бы суббота была обычным выходным днем, то, возможно, можно было ожидать и прироста.
Главными новинками уикенда должны стать отечественные картины ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP). Судя по достаточно высоким цифрам предпродаж проектов, они смогут заработать от 60 млн до 80 млн рублей.
Мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG) с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом претендует на старт в районе 25–30 млн рублей. Проект должен стать главным предложением уикенда для молодежной аудитории.
Также в десятку лучших должны попасть два иностранных мультфильма – ЛЕС ЧУДЕС (VLG) и ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ (AK). Скорее всего они начнут свой прокат с 15–20 млн рублей, но смогут показать неплохую работу в длину.
Поклонников хорроров может заинтересовать проект ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (EXP), претендующий на результат в районе 15 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ОГНИВО
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31.10.2024 Автор: Георгий Романов