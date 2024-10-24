Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 октября

Сказка «Огниво» должна вырваться в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОГНИВО
|CP
|2000
|200 000 000
|2 069 536
|100 000
|-
|2
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|1800
|125 000 000
|1 293 460
|69 444
|-33
|3
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|WP
|900
|60 000 000
|620 861
|66 667
|-26
|4
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|250
|50 000 000
|517 384
|200 000
|-5
|5
|АНОРА
|AK
|1100
|40 000 000
|413 907
|36 364
|-28
|6
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|400
|40 000 000
|413 907
|100 000
|-19
|7
|ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА
|AK
|1200
|18 000 000
|186 258
|15 000
|-
|8
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|NKI
|1000
|15 000 000
|155 215
|15 000
|-41
|548 000 000
|5 670 530
В последний полноценный уикенд октября в лидеры проката должна вырваться новинка. Сказка Александра Войтинского ОГНИВО (CP), судя по предпродажам, не сможет повторить результат его же прошлогоднего проекта ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, но должна записать на свой счет 200 млн рублей.
Российская комедия с элементами фантастики ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK) скорее всего повторит результат недавних комедий дистрибьютора ЛЮБОВЬ ЗЛА и БИТВА ПАП – за первые четыре дня проката она может заработать порядка 18–20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ОГНИВО
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24.10.2024 Автор: БК