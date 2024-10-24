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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 октября


Сказка «Огниво» должна вырваться в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОГНИВО CP 2000 200 000 000 2 069 536 100 000 -
2 РУКИ ВВЕРХ! CP 1800 125 000 000 1 293 460 69 444 -33
3 УЖАСАЮЩИЙ 3 WP 900 60 000 000 620 861 66 667 -26
4 СУБСТАНЦИЯ VLG 250 50 000 000 517 384 200 000 -5
5 АНОРА AK 1100 40 000 000 413 907 36 364 -28
6 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 400 40 000 000 413 907 100 000 -19
7 ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА AK 1200 18 000 000 186 258 15 000 -
8 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ NKI 1000 15 000 000 155 215 15 000 -41
  548 000 000 5 670 530  

В последний полноценный уикенд октября в лидеры проката должна вырваться новинка. Сказка Александра Войтинского ОГНИВО (CP), судя по предпродажам, не сможет повторить результат его же прошлогоднего проекта ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, но должна записать на свой счет 200 млн рублей. 

Российская комедия с элементами фантастики ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK) скорее всего повторит результат недавних комедий дистрибьютора ЛЮБОВЬ ЗЛА и БИТВА ПАП – за первые четыре дня проката она может заработать порядка 18–20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ОГНИВО

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24.10.2024 Автор: БК