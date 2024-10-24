Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 октября

В последний полноценный уикенд октября в лидеры проката должна вырваться новинка. Сказка Александра Войтинского ОГНИВО (CP), судя по предпродажам, не сможет повторить результат его же прошлогоднего проекта ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, но должна записать на свой счет 200 млн рублей.



Российская комедия с элементами фантастики ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK) скорее всего повторит результат недавних комедий дистрибьютора ЛЮБОВЬ ЗЛА и БИТВА ПАП – за первые четыре дня проката она может заработать порядка 18–20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ОГНИВО

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24.10.2024 Автор: БК