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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 октября


Главной новинкой уикенда станет драмеди «Анора»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РУКИ ВВЕРХ! CP 1900 150 000 000 1 547 189 78 947 -33
2 АНОРА AK 1300 110 000 000 1 134 605 84 615 -
3 УЖАСАЮЩИЙ 3 WP 900 60 000 000 618 876 66 667 -12
4 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 500 45 000 000 464 157 90 000 -23
5 СУБСТАНЦИЯ VLG 300 40 000 000 412 584 133 333 8
6 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ NKI 2000 25 000 000 257 865 12 500 -43
7 КОРЕША NMG 1500 20 000 000 206 292 13 333 -
8 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ CP 1000 17 000 000 175 348 17 000 -45
9 ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ NKI 1500 13 000 000 134 090 8 667 -37
10 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 500 12 000 000 123 775 24 000 -34
  492 000 000 5 074 781  

В российский прокат на этой неделе выйдет долгожданная новинка, драмеди Шона Бэйкера АНОРА (AK). Проект показывает высокий уровень предпродаж, однако подобные арт-проекты обладают фанатским фактором. Осторожно предположим, что новинке в первый уикенд покорится планка сборов в 100-120 млн рублей. Впрочем, этого, скорее всего, не хватит чтобы забраться на первую строчку чарта – там вновь должен оказаться холдовер РУКИ ВВЕРХ! (CP).

Отечественная комедия КОРЕША (NMG), напротив, показывает не самые впечатляющие предварительные цифры и, вероятно, сможет заработать порядка 20 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма АНОРА

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17.10.2024 Автор: БК