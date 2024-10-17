Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 октября

Главной новинкой уикенда станет драмеди «Анора»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|1900
|150 000 000
|1 547 189
|78 947
|-33
|2
|АНОРА
|AK
|1300
|110 000 000
|1 134 605
|84 615
|-
|3
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|WP
|900
|60 000 000
|618 876
|66 667
|-12
|4
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|500
|45 000 000
|464 157
|90 000
|-23
|5
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|300
|40 000 000
|412 584
|133 333
|8
|6
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|NKI
|2000
|25 000 000
|257 865
|12 500
|-43
|7
|КОРЕША
|NMG
|1500
|20 000 000
|206 292
|13 333
|-
|8
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|CP
|1000
|17 000 000
|175 348
|17 000
|-45
|9
|ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
|NKI
|1500
|13 000 000
|134 090
|8 667
|-37
|10
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|500
|12 000 000
|123 775
|24 000
|-34
|492 000 000
|5 074 781
В российский прокат на этой неделе выйдет долгожданная новинка, драмеди Шона Бэйкера АНОРА (AK). Проект показывает высокий уровень предпродаж, однако подобные арт-проекты обладают фанатским фактором. Осторожно предположим, что новинке в первый уикенд покорится планка сборов в 100-120 млн рублей. Впрочем, этого, скорее всего, не хватит чтобы забраться на первую строчку чарта – там вновь должен оказаться холдовер РУКИ ВВЕРХ! (CP).
Отечественная комедия КОРЕША (NMG), напротив, показывает не самые впечатляющие предварительные цифры и, вероятно, сможет заработать порядка 20 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма АНОРА
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17.10.2024 Автор: БК