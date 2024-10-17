Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 октября

В российский прокат на этой неделе выйдет долгожданная новинка, драмеди Шона Бэйкера АНОРА (AK). Проект показывает высокий уровень предпродаж, однако подобные арт-проекты обладают фанатским фактором. Осторожно предположим, что новинке в первый уикенд покорится планка сборов в 100-120 млн рублей. Впрочем, этого, скорее всего, не хватит чтобы забраться на первую строчку чарта – там вновь должен оказаться холдовер РУКИ ВВЕРХ! (CP).



Отечественная комедия КОРЕША (NMG), напротив, показывает не самые впечатляющие предварительные цифры и, вероятно, сможет заработать порядка 20 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма АНОРА

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17.10.2024 Автор: БК