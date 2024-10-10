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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октября


Музыкальный байопик «Руки вверх!» вырвется в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РУКИ ВВЕРХ! CP 1800 250 000 000 2 578 649 138 889 -
2 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 600 53 000 000 546 674 88 333 -18
3 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ NKI 2000 45 000 000 464 157 22 500 -28
4 МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ NMG 2000 40 000 000 412 584 20 000 -
5 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ CP 1500 40 000 000 412 584 26 667 -29
6 УЖАСАЮЩИЙ 3 WP 1000 30 000 000 309 438 30 000 -
7 СУБСТАНЦИЯ VLG 300 30 000 000 309 438 100 000 -15
8 БИТВА ПАП AK 1400 20 000 000 206 292 14 286 -
9 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 600 18 000 000 185 663 30 000 -32
10 ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ NKI 1000 15 000 000 154 719 15 000 -
  541 000 000 5 580 196  

Главной новинкой уикенда несомненно станет байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP), рассказывающий историю одноименной музыкальной группы. Проект показывает высокий уровень предпродаж и вполне может осилить порядка 250–280 млн рублей за уикенд, что позволит ему уверенно возглавить таблицу лучших релизов уикенда.

Семейное кино МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (NMG) не впечатляет своими предварительными цифрами, но бренд в названии и участие популярных артистов в актерском составе должно вывести его сборы на уровень 40 млн рублей.

По всей видимости, приятный сюрприз кинотеатрам принесет слэшер УЖАСАЮЩИЙ 3 (WP). Триквел франшизы, который до этого не пользовался особой популярностью в российском прокате, судя по предпродажам, вышел на новый уровень и замахнулся на сборы в диапазоне от 25 млн до 35 млн рублей. 

Отечественная комедия БИТВА ПАП (AK) не претендует на высокие места в чарте и скорее всего освоит 15–20 млн рублей за четыре дня проката.

Франко-канадский мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (NKI) также должен попасть в десятку лучших релизов уикенда с результатом около 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!

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10.10.2024 Автор: БК