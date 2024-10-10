Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октября

Музыкальный байопик «Руки вверх!» вырвется в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РУКИ ВВЕРХ!
|CP
|1800
|250 000 000
|2 578 649
|138 889
|-
|2
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|600
|53 000 000
|546 674
|88 333
|-18
|3
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|NKI
|2000
|45 000 000
|464 157
|22 500
|-28
|4
|МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
|NMG
|2000
|40 000 000
|412 584
|20 000
|-
|5
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|CP
|1500
|40 000 000
|412 584
|26 667
|-29
|6
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|WP
|1000
|30 000 000
|309 438
|30 000
|-
|7
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|300
|30 000 000
|309 438
|100 000
|-15
|8
|БИТВА ПАП
|AK
|1400
|20 000 000
|206 292
|14 286
|-
|9
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|600
|18 000 000
|185 663
|30 000
|-32
|10
|ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
|NKI
|1000
|15 000 000
|154 719
|15 000
|-
|541 000 000
|5 580 196
Главной новинкой уикенда несомненно станет байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP), рассказывающий историю одноименной музыкальной группы. Проект показывает высокий уровень предпродаж и вполне может осилить порядка 250–280 млн рублей за уикенд, что позволит ему уверенно возглавить таблицу лучших релизов уикенда.
Семейное кино МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (NMG) не впечатляет своими предварительными цифрами, но бренд в названии и участие популярных артистов в актерском составе должно вывести его сборы на уровень 40 млн рублей.
По всей видимости, приятный сюрприз кинотеатрам принесет слэшер УЖАСАЮЩИЙ 3 (WP). Триквел франшизы, который до этого не пользовался особой популярностью в российском прокате, судя по предпродажам, вышел на новый уровень и замахнулся на сборы в диапазоне от 25 млн до 35 млн рублей.
Отечественная комедия БИТВА ПАП (AK) не претендует на высокие места в чарте и скорее всего освоит 15–20 млн рублей за четыре дня проката.
Франко-канадский мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (NKI) также должен попасть в десятку лучших релизов уикенда с результатом около 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!
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10.10.2024 Автор: БК