Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октября

Главной новинкой уикенда несомненно станет байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP), рассказывающий историю одноименной музыкальной группы. Проект показывает высокий уровень предпродаж и вполне может осилить порядка 250–280 млн рублей за уикенд, что позволит ему уверенно возглавить таблицу лучших релизов уикенда.

Семейное кино МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (NMG) не впечатляет своими предварительными цифрами, но бренд в названии и участие популярных артистов в актерском составе должно вывести его сборы на уровень 40 млн рублей.

По всей видимости, приятный сюрприз кинотеатрам принесет слэшер УЖАСАЮЩИЙ 3 (WP). Триквел франшизы, который до этого не пользовался особой популярностью в российском прокате, судя по предпродажам, вышел на новый уровень и замахнулся на сборы в диапазоне от 25 млн до 35 млн рублей.

Отечественная комедия БИТВА ПАП (AK) не претендует на высокие места в чарте и скорее всего освоит 15–20 млн рублей за четыре дня проката.

Франко-канадский мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (NKI) также должен попасть в десятку лучших релизов уикенда с результатом около 15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!

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10.10.2024 Автор: БК