Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 октября

Лучшей новинкой должно стать отечественное фэнтези «Василиса и хранители времени»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|NKI
|2000
|55 000 000
|595 303
|27 500
|-
|2
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|1200
|50 000 000
|541 184
|41 667
|-23
|3
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|CP
|1500
|40 000 000
|432 947
|26 667
|-40
|4
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|400
|30 000 000
|324 710
|75 000
|-17
|5
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|800
|26 000 000
|281 416
|32 500
|-31
|6
|ФОРМУЛА ВОДЫ
|AK
|2000
|15 000 000
|162 355
|7 500
|-
|7
|АГЕНТ НА УИКЕНД
|CPF
|800
|15 000 000
|162 355
|18 750
|-
|8
|ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
|GF
|700
|15 000 000
|162 355
|21 429
|-42
|9
|9 СЕКУНД
|CRP
|1500
|14 000 000
|151 532
|9 333
|-34
|10
|ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!
|CRP
|1000
|12 000 000
|129 884
|12 000
|-
|272 000 000
|2 944 042
Главной новинкой первого октябрьского уикенда должна стать семейная картина ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI). Фильм Павла Лунгина демонстрирует умеренные для жанра предпродажи, но взять на старте 40-50 млн рублей ему вполне по силам.
Остальные новинки уикенда вряд ли смогут показать высокие сборы. Судя по предпродажам, планку от 10 до 20 млн рублей за четыре дня проката смогут достичь российская комедия ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP), анимационная лента ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) и франко-американский боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF).
Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
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03.10.2024 Автор: БК