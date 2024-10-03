Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 октября

Главной новинкой первого октябрьского уикенда должна стать семейная картина ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI). Фильм Павла Лунгина демонстрирует умеренные для жанра предпродажи, но взять на старте 40-50 млн рублей ему вполне по силам.



Остальные новинки уикенда вряд ли смогут показать высокие сборы. Судя по предпродажам, планку от 10 до 20 млн рублей за четыре дня проката смогут достичь российская комедия ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP), анимационная лента ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) и франко-американский боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF).



Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 сентября

03.10.2024 Автор: БК