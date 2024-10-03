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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 октября


Лучшей новинкой должно стать отечественное фэнтези «Василиса и хранители времени»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ NKI 2000 55 000 000 595 303 27 500 -
2 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 1200 50 000 000 541 184 41 667 -23
3 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ CP 1500 40 000 000 432 947 26 667 -40
4 СУБСТАНЦИЯ VLG 400 30 000 000 324 710 75 000 -17
5 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 800 26 000 000 281 416 32 500 -31
6 ФОРМУЛА ВОДЫ AK 2000 15 000 000 162 355 7 500 -
7 АГЕНТ НА УИКЕНД CPF 800 15 000 000 162 355 18 750 -
8 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ GF 700 15 000 000 162 355 21 429 -42
9 9 СЕКУНД CRP 1500 14 000 000 151 532 9 333 -34
10 ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! CRP 1000 12 000 000 129 884 12 000 -
  272 000 000 2 944 042  

Главной новинкой первого октябрьского уикенда должна стать семейная картина ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI). Фильм Павла Лунгина демонстрирует умеренные для жанра предпродажи, но взять на старте 40-50 млн рублей ему вполне по силам.

Остальные новинки уикенда вряд ли смогут показать высокие сборы. Судя по предпродажам, планку от 10 до 20 млн рублей за четыре дня проката смогут достичь российская комедия ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP), анимационная лента ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) и франко-американский боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF). 

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

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03.10.2024 Автор: БК