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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 сентября


«Беляковы в отпуске» должны захватить лидерство в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ CP 1800 50 000 000 545 435 27 778 -
2 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 1400 38 000 000 414 530 27 143 -21
3 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 1200 36 000 000 392 713 30 000 -37
4 9 СЕКУНД CRP 1000 25 000 000 272 717 25 000 -
5 СУБСТАНЦИЯ VLG 400 21 000 000 229 083 52 500 -24
6 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ GF 800 20 000 000 218 174 25 000 -
7 МУЖСКОЕ СЛОВО AK 1300 16 000 000 174 539 12 308 -
8 МАМЕ СНОВА 17 NMG 1700 12 000 000 130 904 7 059 -55
9 ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА CRP 1400 12 000 000 130 904 8 571 -54
10 КОМАНДА МОНСТРОВ NKI 1200 11 000 000 119 996 9 167 -
  241 000 000 2 628 995  

Лидерство в российском прокате должна захватить комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). Несмотря на то, что предпродажи новинки гораздо ниже ожиданий, результат в 50 млн рублей может ей покориться. Это позволит ленте подняться на первую строчку чарта. 

Довольно уверенные предварительные цифры показывает основанный на реальных событиях боевик 9 СЕКУНД (CRP). Правда, у данного проекта возможен фанатский эффект, но, тем не менее, подобные предпродажи настраивают на старт в районе 25-30 млн рублей.

Фантастический проект ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) должен выступить на уровне аналогичных survival-триллеров и освоить порядка 15-20 млн рублей за четыре дня.

По всей вероятности, ниже ожиданий начнет свой прокат драма Сарика Андреасяна МУЖСКОЕ СЛОВО (AK). Вероятнее всего, проекту в первый уикенд покорится лишь рубеж в 15-16 млн рублей. 

Мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI) может рассчитывать на 10-12 млн рублей в первую четырехдневку. 

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ

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26.09.2024 Автор: БК