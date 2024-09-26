Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 сентября

«Беляковы в отпуске» должны захватить лидерство в прокате
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|CP
|1800
|50 000 000
|545 435
|27 778
|-
|2
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|1400
|38 000 000
|414 530
|27 143
|-21
|3
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|1200
|36 000 000
|392 713
|30 000
|-37
|4
|9 СЕКУНД
|CRP
|1000
|25 000 000
|272 717
|25 000
|-
|5
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|400
|21 000 000
|229 083
|52 500
|-24
|6
|ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
|GF
|800
|20 000 000
|218 174
|25 000
|-
|7
|МУЖСКОЕ СЛОВО
|AK
|1300
|16 000 000
|174 539
|12 308
|-
|8
|МАМЕ СНОВА 17
|NMG
|1700
|12 000 000
|130 904
|7 059
|-55
|9
|ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА
|CRP
|1400
|12 000 000
|130 904
|8 571
|-54
|10
|КОМАНДА МОНСТРОВ
|NKI
|1200
|11 000 000
|119 996
|9 167
|-
|241 000 000
|2 628 995
Лидерство в российском прокате должна захватить комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). Несмотря на то, что предпродажи новинки гораздо ниже ожиданий, результат в 50 млн рублей может ей покориться. Это позволит ленте подняться на первую строчку чарта.
Довольно уверенные предварительные цифры показывает основанный на реальных событиях боевик 9 СЕКУНД (CRP). Правда, у данного проекта возможен фанатский эффект, но, тем не менее, подобные предпродажи настраивают на старт в районе 25-30 млн рублей.
Фантастический проект ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) должен выступить на уровне аналогичных survival-триллеров и освоить порядка 15-20 млн рублей за четыре дня.
По всей вероятности, ниже ожиданий начнет свой прокат драма Сарика Андреасяна МУЖСКОЕ СЛОВО (AK). Вероятнее всего, проекту в первый уикенд покорится лишь рубеж в 15-16 млн рублей.
Мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI) может рассчитывать на 10-12 млн рублей в первую четырехдневку.
Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
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26.09.2024 Автор: БК