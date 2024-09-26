Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 сентября

Лидерство в российском прокате должна захватить комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). Несмотря на то, что предпродажи новинки гораздо ниже ожиданий, результат в 50 млн рублей может ей покориться. Это позволит ленте подняться на первую строчку чарта.



Довольно уверенные предварительные цифры показывает основанный на реальных событиях боевик 9 СЕКУНД (CRP). Правда, у данного проекта возможен фанатский эффект, но, тем не менее, подобные предпродажи настраивают на старт в районе 25-30 млн рублей.



Фантастический проект ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) должен выступить на уровне аналогичных survival-триллеров и освоить порядка 15-20 млн рублей за четыре дня.

По всей вероятности, ниже ожиданий начнет свой прокат драма Сарика Андреасяна МУЖСКОЕ СЛОВО (AK). Вероятнее всего, проекту в первый уикенд покорится лишь рубеж в 15-16 млн рублей.

Мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI) может рассчитывать на 10-12 млн рублей в первую четырехдневку.



Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ

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26.09.2024 Автор: БК