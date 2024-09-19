Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 сентября

Главной новинкой уикенда должна стать французская лента «Граф Монте-Кристо»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|AK
|1300
|45 000 000
|493 043
|34 615
|-
|2
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|1500
|40 000 000
|438 260
|26 667
|-31
|3
|ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА
|CRP
|1000
|28 000 000
|306 782
|28 000
|-
|4
|МАМЕ СНОВА 17
|NMG
|1500
|15 000 000
|164 348
|10 000
|-
|5
|ИГРА КИЛЛЕРА
|GF
|1000
|13 000 000
|142 435
|13 000
|-46
|6
|ЛЮБОВЬ ЗЛА
|AK
|1800
|11 000 000
|120 522
|6 111
|-45
|7
|СУБСТАНЦИЯ
|VLG
|700
|11 000 000
|120 522
|15 714
|-
|163 000 000
|1 785 910
Главной новинкой уикенда должен стать хит французского проката ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Предпродажи новинки опережают цифры ближайшего аналога ТРИ МУШКЕТЕРА: Д'АРТАНЬЯН, однако внушительный хронометраж картины и менее популярный в нашей стране бренд, вероятно, уравняют оба проекта. Скорее всего, экранизация романа Александра Дюма освоит в первый уикенд порядка 40-50 млн рублей.
Кинокомикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP), выступающий на этот раз в жанре хоррора, также демонстрирует неплохие предстартовые цифры и претендует на старт в районе 25-30 млн рублей.
Российская комедия МАМЕ СНОВА 17 (NMG) со Светланой Ходченковой в главной роли может заработать в первую неделю 15-18 млн рублей за счет широкой росписи.
Арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ (VLG) является главным предложением недели для избирательной аудитории. Скорее всего, его сборы будут аналогичны схожему по стилистике проекту прокатчика ВСЕ СТРАХИ БО и окажутся в районе 11 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
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19.09.2024 Автор: БК