Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 сентября

Главной новинкой уикенда должен стать хит французского проката ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Предпродажи новинки опережают цифры ближайшего аналога ТРИ МУШКЕТЕРА: Д'АРТАНЬЯН, однако внушительный хронометраж картины и менее популярный в нашей стране бренд, вероятно, уравняют оба проекта. Скорее всего, экранизация романа Александра Дюма освоит в первый уикенд порядка 40-50 млн рублей.



Кинокомикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP), выступающий на этот раз в жанре хоррора, также демонстрирует неплохие предстартовые цифры и претендует на старт в районе 25-30 млн рублей.



Российская комедия МАМЕ СНОВА 17 (NMG) со Светланой Ходченковой в главной роли может заработать в первую неделю 15-18 млн рублей за счет широкой росписи.



Арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ (VLG) является главным предложением недели для избирательной аудитории. Скорее всего, его сборы будут аналогичны схожему по стилистике проекту прокатчика ВСЕ СТРАХИ БО и окажутся в районе 11 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

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19.09.2024 Автор: БК