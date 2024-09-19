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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 сентября


Главной новинкой уикенда должна стать французская лента «Граф Монте-Кристо»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 1300 45 000 000 493 043 34 615 -
2 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 1500 40 000 000 438 260 26 667 -31
3 ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА CRP 1000 28 000 000 306 782 28 000 -
4 МАМЕ СНОВА 17 NMG 1500 15 000 000 164 348 10 000 -
5 ИГРА КИЛЛЕРА GF 1000 13 000 000 142 435 13 000 -46
6 ЛЮБОВЬ ЗЛА AK 1800 11 000 000 120 522 6 111 -45
7 СУБСТАНЦИЯ VLG 700 11 000 000 120 522 15 714 -
  163 000 000 1 785 910  

Главной новинкой уикенда должен стать хит французского проката ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Предпродажи новинки опережают цифры ближайшего аналога ТРИ МУШКЕТЕРА: Д'АРТАНЬЯН, однако внушительный хронометраж картины и менее популярный в нашей стране бренд, вероятно, уравняют оба проекта. Скорее всего, экранизация романа Александра Дюма освоит в первый уикенд порядка 40-50 млн рублей.

Кинокомикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP), выступающий на этот раз в жанре хоррора, также демонстрирует неплохие предстартовые цифры и претендует на старт в районе 25-30 млн рублей.

Российская комедия МАМЕ СНОВА 17 (NMG) со Светланой Ходченковой в главной роли может заработать в первую неделю 15-18 млн рублей за счет широкой росписи.

Арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ (VLG) является главным предложением недели для избирательной аудитории. Скорее всего, его сборы будут аналогичны схожему по стилистике проекту прокатчика ВСЕ СТРАХИ БО и окажутся в районе 11 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

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19.09.2024 Автор: БК