Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 сентября

Вновь на вершине чарта окажется «Лунтик. Возвращение домой»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|2000
|55 000 000
|618 464
|27 500
|-30
|2
|ИГРА КИЛЛЕРА
|GF
|1200
|25 000 000
|281 120
|20 833
|-
|3
|ЛЮБОВЬ ЗЛА
|AK
|1200
|22 000 000
|247 386
|18 333
|-
|4
|ОБЕ ДВЕ
|CRP
|1500
|16 000 000
|179 917
|10 667
|-40
|5
|ВОРОН
|VLG
|1000
|12 000 000
|134 938
|12 000
|-44
|6
|ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА
|CP
|800
|12 000 000
|134 938
|15 000
|-
|142 000 000
|1 596 761
Новинки уикенда не смогут сместить с первого места чарта мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Тот должен вновь показать умеренное падение и заработать порядка 50-55 млн рублей за четыре дня проката.
Американский боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF) пока не радует высокими предпродажами, но богатый актерский состав и широкая роспись проекта должны обеспечить ему старт в районе 25-28 млн рублей
Российская комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK) с Никитой Кологривым в главной роли также пока не впечатляет предварительными цифрами, поэтому результат около 20-22 млн рублей в первый уикенд кажется для проекта оптимальным вариантом.
Французский ремейк отечественного хита ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) также может попасть в топ-10 уикенда, заработав около 10-12 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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12.09.2024 Автор: БК