Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 сентября

Новинки уикенда не смогут сместить с первого места чарта мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Тот должен вновь показать умеренное падение и заработать порядка 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Американский боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF) пока не радует высокими предпродажами, но богатый актерский состав и широкая роспись проекта должны обеспечить ему старт в районе 25-28 млн рублей

Российская комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK) с Никитой Кологривым в главной роли также пока не впечатляет предварительными цифрами, поэтому результат около 20-22 млн рублей в первый уикенд кажется для проекта оптимальным вариантом.

Французский ремейк отечественного хита ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) также может попасть в топ-10 уикенда, заработав около 10-12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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12.09.2024 Автор: БК