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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 сентября


Вновь на вершине чарта окажется «Лунтик. Возвращение домой»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 2000 55 000 000 618 464 27 500 -30
2 ИГРА КИЛЛЕРА GF 1200 25 000 000 281 120 20 833 -
3 ЛЮБОВЬ ЗЛА AK 1200 22 000 000 247 386 18 333 -
4 ОБЕ ДВЕ CRP 1500 16 000 000 179 917 10 667 -40
5 ВОРОН VLG 1000 12 000 000 134 938 12 000 -44
6 ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА CP 800 12 000 000 134 938 15 000 -
  142 000 000 1 596 761  

Новинки уикенда не смогут сместить с первого места чарта мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Тот должен вновь показать умеренное падение и заработать порядка 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Американский боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF) пока не радует высокими предпродажами, но богатый актерский состав и широкая роспись проекта должны обеспечить ему старт в районе 25-28 млн рублей

Российская комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK) с Никитой Кологривым в главной роли также пока не впечатляет предварительными цифрами, поэтому результат около 20-22 млн рублей в первый уикенд кажется для проекта оптимальным вариантом.

Французский ремейк отечественного хита ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) также может попасть в топ-10 уикенда, заработав около 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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12.09.2024 Автор: БК