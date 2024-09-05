Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5 – 8 сентября

Первый уикенд сентября рискует стать самым слабым в 2024-м году. В лидерах продолжит оставаться ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG), который, тем не менее, должен получить довольно чувствительное падение в сборах из-за начавшегося учебного года.



Единственной новинкой, которая сможет преодолеть 10-миллионный рубеж сборов, должна стать отечественная комедия ОБЕ ДВЕ (CRP). Фильм с Кристиной Асмус в главной роли показывает неплохой уровень предпродаж, и ему вполне может покориться планка сборов в 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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05.09.2024 Автор: БК