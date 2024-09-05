Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5 – 8 сентября

«Лунтик. Возвращение домой» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|2000
|50 000 000
|546 807
|25 000
|-53
|2
|ОБЕ ДВЕ
|CRP
|1200
|28 000 000
|306 212
|23 333
|-
|3
|ВОРОН
|VLG
|1500
|17 000 000
|185 914
|11 333
|-56
|4
|ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО
|EXP
|1300
|8 000 000
|87 489
|6 154
|-55
|103 000 000
|1 126 422
Первый уикенд сентября рискует стать самым слабым в 2024-м году. В лидерах продолжит оставаться ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG), который, тем не менее, должен получить довольно чувствительное падение в сборах из-за начавшегося учебного года.
Единственной новинкой, которая сможет преодолеть 10-миллионный рубеж сборов, должна стать отечественная комедия ОБЕ ДВЕ (CRP). Фильм с Кристиной Асмус в главной роли показывает неплохой уровень предпродаж, и ему вполне может покориться планка сборов в 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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05.09.2024 Автор: БК