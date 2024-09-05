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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5 – 8 сентября


«Лунтик. Возвращение домой» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 2000 50 000 000 546 807 25 000 -53
2 ОБЕ ДВЕ CRP 1200 28 000 000 306 212 23 333 -
3 ВОРОН VLG 1500 17 000 000 185 914 11 333 -56
4 ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО EXP 1300 8 000 000 87 489 6 154 -55
  103 000 000 1 126 422  

Первый уикенд сентября рискует стать самым слабым в 2024-м году. В лидерах продолжит оставаться ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG), который, тем не менее, должен получить довольно чувствительное падение в сборах из-за начавшегося учебного года.

Единственной новинкой, которая сможет преодолеть 10-миллионный рубеж сборов, должна стать отечественная комедия ОБЕ ДВЕ (CRP). Фильм с Кристиной Асмус в главной роли показывает неплохой уровень предпродаж, и ему вполне может покориться планка сборов в 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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05.09.2024 Автор: БК