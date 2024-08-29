Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 августа – 1 сентября

В последнюю неделю августа в прокат выйдут сразу несколько новинок, претендующих на попадание в десятку кассовых релизов уикенда.



Лучшей из них должен стать анимационный проект ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). У отечественного мультфильма хороший уровень предпродаж и бренд в названии, который должен позволить ему освоить порядка 70 млн рублей за четыре дня проката.



Романтическая драма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG) попробует привлечь на свои сеансы, в первую очередь, женскую аудиторию. У фильма хорошая роспись, которая вкупе с узнаваемым актерским составом должна принести релизу около 25-30 млн рублей.



Французский боевик ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP) рассчитан, в большей степени, на мужскую аудиторию, которая может положить в копилку очередной части франшизы примерно 18-20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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29.08.2024 Автор: БК