Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 августа – 1 сентября

Лучшей новинкой уикенда должен стать мультфильм «Лунтик. Возвращение домой»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|VLG
|2000
|70 000 000
|763 442
|35 000
|-
|2
|ВОРОН
|VLG
|1700
|40 000 000
|436 253
|23 529
|-54
|3
|ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
|NMG
|1000
|28 000 000
|305 377
|28 000
|-
|4
|ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО
|EXP
|800
|18 000 000
|196 314
|22 500
|-
|5
|КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА
|CP
|1000
|15 000 000
|163 595
|15 000
|-35
|6
|ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА
|CRP
|1700
|14 000 000
|152 688
|8 235
|-35
|185 000 000
|2 017 668
В последнюю неделю августа в прокат выйдут сразу несколько новинок, претендующих на попадание в десятку кассовых релизов уикенда.
Лучшей из них должен стать анимационный проект ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). У отечественного мультфильма хороший уровень предпродаж и бренд в названии, который должен позволить ему освоить порядка 70 млн рублей за четыре дня проката.
Романтическая драма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG) попробует привлечь на свои сеансы, в первую очередь, женскую аудиторию. У фильма хорошая роспись, которая вкупе с узнаваемым актерским составом должна принести релизу около 25-30 млн рублей.
Французский боевик ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP) рассчитан, в большей степени, на мужскую аудиторию, которая может положить в копилку очередной части франшизы примерно 18-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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29.08.2024 Автор: БК