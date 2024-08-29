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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 августа – 1 сентября


Лучшей новинкой уикенда должен стать мультфильм «Лунтик. Возвращение домой»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 2000 70 000 000 763 442 35 000 -
2 ВОРОН VLG 1700 40 000 000 436 253 23 529 -54
3 ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ NMG 1000 28 000 000 305 377 28 000 -
4 ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО EXP 800 18 000 000 196 314 22 500 -
5 КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА CP 1000 15 000 000 163 595 15 000 -35
6 ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА CRP 1700 14 000 000 152 688 8 235 -35
  185 000 000 2 017 668  

В последнюю неделю августа в прокат выйдут сразу несколько новинок, претендующих на попадание в десятку кассовых релизов уикенда.

Лучшей из них должен стать анимационный проект ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). У отечественного мультфильма хороший уровень предпродаж и бренд в названии, который должен позволить ему освоить порядка 70 млн рублей за четыре дня проката. 

Романтическая драма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG) попробует привлечь на свои сеансы, в первую очередь, женскую аудиторию. У фильма хорошая роспись, которая вкупе с узнаваемым актерским составом должна принести релизу около 25-30 млн рублей. 

Французский боевик ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP) рассчитан, в большей степени, на мужскую аудиторию, которая может положить в копилку очередной части франшизы примерно 18-20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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29.08.2024 Автор: БК